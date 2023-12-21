طريقة تنظيف علب التوابل والأرفف بالمطبخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلعب علب التوابل دور مهم في المطبخ، فهي تحافظ على التوابل طازجة وسهلة الاستخدام، ومع ذلك يمكن أن تتراكم الدهون والأوساخ على علب التوابل مع مرور الوقت، مما قد يؤدي إلى انتشار رائحة كريهة وطعم سيء، وللحفاظ على علب التوابل الخاصة بك نظيفة ومتماسكة، من المهم تنظيفها بانتظام، فيما يلي بعض النصائح لتنظيف علب التوابل بالمطبخ.

خطوات تنظيف علب التوابل

تخلصي من أي توابل متبقية في علب التوابل. اغسلي علب التوابل بالماء الدافئ والصابون. استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف أي بقايا أو دهون عالقة. اشطفي علب التوابل بالماء النظيف. جففي علب التوابل بمنشفة نظيفة. لمنع تراكم الدهون والأوساخ، قمي بتنظيف علب التوابل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. إذا كانت علب التوابل شديدة الاتساخ، فقد تحتاجين إلى نقعها في الماء والصابون لمدة أطول. عند تنظيف علب التوابل، احرصي على ارتداء قفازات مطاطية لحماية يديك من المواد الكيميائية.

تنظيف علب التوابل خليط من الخل الأبيض والماء

يمكنك استخدام خليط من الخل الأبيض والماء لتنظيف علب التوابل، امزجي أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء، ثم ضعي الخليط في زجاجة رذاذ، رشي الخليط على علب التوابل، ثم اشطفيها بالماء النظيف.

طريقة تنظيف أرفف التوابل

أرفف التوابل هي مكان مهم لتخزين التوابل، ولكنها يمكن أن تصبح متسخة بسرعة، يمكن أن تتراكم الدهون والأوساخ على الأرفف مع مرور الوقت، مما قد يؤدي إلى انتشار رائحة كريهة وطعم سيء، وللحفاظ على أرفف التوابل الخاصة بك نظيفة ومتماسكة، من المهم تنظيفها بانتظام.

خطوات التنظيف

اغسلي الأرفف بالماء الدافئ والصابون.

استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف أي بقايا أو دهون عالقة على الأرفف.

اشطفي الأرفف بالماء النظيف.

جففي الأرفف بمنشفة نظيفة.

قومي بتنظيف أرفف التوابل مرة واحدة في الشهر على الأقل.

تنظيف أرفف التوابل