طعمها روعة وصفة جوع أخر الليل السريعة فطيرة الجلاش بالدجاج الشهية جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الجلاش السريعة هي من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا فهي لا تحتاج إلى مجهود في تحضيرها أو معرفة سابقة لطريقة عملها فهي سهلة وبسيطة ويمكن عملها في أي وقت لسد الجوع، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل فطيرة الجلاش بالدجاج وبعد عملها من أول مرة سوف تدمنوها بالتأكيد بسبب طعمها اللذيذ، تابعونا في السطور القادمة لمعرفة مكونات وتحضير الفطيرة.

مكونات عمل فطيرة الجلاش بالدجاج

يمكن تحضير هذه الفطيرة بمكونات متوفرة في كل منزل ولا نستغنى عنها أبدا، حيث لا تحتاج هذه الفطيرة إلى تكاليف باهظة أو مكونات كثيرة وهذه المكونات تتمثل في الآتي:-

لفه من الجلاش طازجة.

نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه مقطع قطع صغيرة.

حبتين من الفلفل الأخضر والملون.

بصلة كبيرة مقطعة أو مفرومة.

كوب من الحليب السائل.

علبة من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

ملح وفلفل اسمر.

بهارات و بابريكا.

ميكس جبن مشكل.

حبتين من البيض.

طريقة تحضير فطيرة الجلاش بالدجاج

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها حتى يتم تحضير فطيرة الجلاش بالدجاج بطريقة ناجحة من أول مرة وهذه الخطوات هي كالآتي:-