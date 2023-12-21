لجوع أخر الليل بيتزا المحلات السريعة وسر نجاحها بعجينة هشة وطرية هتبقى أستاذة فى تحضيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا من الأكلات التي يحبها الجميع لأنها ذات شكل شهي وطعم شهي ومذاق جيداً، تباع البيتزا في العديد من المحلات بالعديد من الحشوات، ارتفعت أسعار البيتزا في المحلات وذلك بسبب ارتفاع الجبن والزيتون وجميع مكوناتها، ترغب بعض السيدات في معرفة عجينة البيتزا وعملها في المنزل، وذلك لعملها بشكل مستمر واعتمادها وصفة منزلية ناجحة، ويمكن حشو عجينة البيتزا بحشوات عديدة مثل: الفراخ واللحم و السوسيس و الجبن والتونة وغيرها من الحشوات المختلفة.

طريقة عمل عجينة بيتزا المحلات الهشة

لكي تقومي بعمل وصفة عجينة بيتزا مثل بيتزا المحلات يجب عليك معرفة المكونات الصحيحة لعملها، ونذكر لكم مقادير عمل عجينة بيتزا المحلات الهشة من خلال النقاط التالية:

2.5 كوب دقيق القمح الكامل.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الصافي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الماء الدافئ.

7 جرام من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل عجينة بيتزا المحلات الهشة

تحتاج البيتزا الي مجموعة من الخطوات في عملها لكي تنجح الوصفة وتنتج بيتزا مثل بيتزا المحلات، ونذكر لكم خطوات عمل عجينة بيتزا المحلات الهشة من خلال النقاط التالية:

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية.

في وعاء متوسط الحجم قومي بوضع الخميرة والعسل والماء الدافئ مع التقليب الجيد.

اتركي الوعاء جانباً لمدة عشر دقائق حتى تصبح الخميرة مثل الكريمة.

في وعاء آخر قومي بوضع الدقيق والزيت والملح مع التقليب الجيد.

قومي بإضافة الخميرة الى خليط الدقيق.

اعجني المكونات مع بعضها البعض واتركيها حتى ترتاح لمدة خمس دقائق.

نرش سطح بالدقيق ونضع العجين لتصبح مثل: الكرة.

قومي بفرد العجينه وضعيها في صينية خبز متوسطة الحجم.

قومي بدهن الصينية بزيت الزيتون أو أي زيت آخر وضعي بها العجين.

افردي العجينة في الصينية وضعي عليها مكونات البيتزا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة.

اخرجي الصينية من الفرن بعد مرور المدة المحددة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

اتركي الصينية جانباً واتركيها تهدأ لمدة 5 دقائق.

قومي بتقطيع عجينة البيتزا الي 8 قطع.

تقدم البيتزا ساخنة.

أسرار نجاح البيتزا مثل المحلات