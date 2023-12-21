نتائجه سحرية ..ماسك بكريم من الصيدلية لتفتيح المناطق الداكنة وإزالة التجاعيد وشد البشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة الاسمرار في مناطق معينة من الجسم مثل العانة والإبط مصدر قلق للكثيرين، ويمكن معالجتها باستخدام منتجات طبيعية وآمنة مثل كريم الجليسرين مع النشا، هذا المزيج الفعال يساعد ليس فقط في تفتيح البشرة بل أيضًا في ترطيبها وتنعيمها، يمكن إعداد ماسك الجليسرين والنشا بسهولة في المنزل واستخدامه بأمان لتحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها.

مكونات ماسك كريم الجليسرين والنشا

كريم الجليسرين: يحتوي على خصائص ترطيب عالية ويساعد على تلطيف البشرة.

النشا: يعمل كمكون طبيعي لتفتيح البشرة وتقليل الاسمرار.

ماء الورد: يساعد على تنعيم البشرة ويمنحها رائحة منعشة.

عصير الليمون: يحتوي على خصائص تبييض طبيعية ويساهم في توحيد لون البشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

تحضير الماسك:

في وعاء، اخلطي مقدار ملعقتين كبيرتين من كريم الجليسرين مع ملعقة كبيرة من النشا.

أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وبضع قطرات من ماء الورد لتعزيز الرائحة والفعالية.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

تطبيق الماسك:

نظفي المنطقة المراد تفتيحها جيدًا وجففيها.

طبقي الماسك بالتساوي على المنطقة واتركيه لمدة ١٥-٢٠ دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

الاستخدام المنتظم:

كرري عمل الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من المهم الاستمرار في استخدام الماسك لفترة كافية لملاحظة التحسن في لون البشرة.

فوائد الماسك

تفتيح المناطق الداكنة في الجسم وتوحيد لون البشرة.

ترطيب وتنعيم البشرة بفضل الجليسرين.

مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

باستخدام هذا الماسك بانتظام، ستتمكنين من تحقيق نتائج ملحوظة في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها العام، مما يمنحك بشرة أكثر نضارة وإشراقًا.