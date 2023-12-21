الذ كيكة ببواقي البسكويت وصوص الشوكولاته هتعمليها بسرعة غرقانه بالصوص بقوام سينابون كيك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة كيكة بحشو البسكويت بطعم السينابون بقوام لذيذ لا تقاوم، الكيك من الحلويات المنتشرة في محلات الكبرى وستنال إعجاب الكبار والصغار لأن لها طعم مميز بنكهة غنية وتتكون من مكونات بسيطة والتي تشبه في تحضيرها كيك السينابون وتتكون من طبقات من الكيك يضاف لها حشو السينابون مع بقايا البسكويت المطحون، أصناف حلويات سهلة التحضير التي تتميز بطعم شهي ولها قوام هش، وسنقدم لكم طريقة عمل كيكة بسكويت استمتعي بطعمها المميز.

طريقة كيك بسكويت سينابون بصوص الشوكولاته

نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق. كوب من اللبن الزبادي. نصف كوب من الحليب كامل الدسم. كوب من السكر الأبيض. عدد 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الخل. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب من الزيت. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشو كيك السينابون

عدد 6 قطع من بسكويت السادة. عدد 2 ملعقة كبيرة من القرفة. عدد عبوة من دريب ويب. عدد 3 ملاعق كبيرة من حليب. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة.

صوص شوكولاته السينابون

عبوة من حليب مكثف محلى. كوب من شوكولاتة مبشور. عدد 6 قطع من جبن كيري. ظرف من دريم ويب.

طريقة كيك بسكويت طبقات السينابون

في وعاء انخلي كل من بيكنج بودر مع الملح وتوضع في وعاء وتترك جانباً، ثم يخفق البيض مع السكر مع الفانيليا ويضرب بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات مع بعضها مكونه خليط فاتح اللون كريمي.

ثم توضع الزيت مع الحليب والخل مع بعضهم البعض مع الخفق المستمر حتى تحصل على خليط كريمي مع باقي المكونات.

توضع المكونات السائلة مع دقيق المنخول وتصب بشكل تدريجي مع التقليب وتتجانس المكونات ولابد من التأكد من أن يكون التقليب برفق من أعلى إلى أسفل حتى يختفي الدقيق.

احضري صينية الخبز وضيفي عليها الزبدة والدقيق واسكبي خليط الكيك ولكن نصف الكمية فقط واتركي باقي الكمية جانباً لحين تجهيز الحشوة.

نحضر الحشو بوصع كل المكونات في الكبة الكهربائية وتخلط حتى تمتزج مع بعضها البعض وتكون قطع البسكويت متجانس مع القرفة والكريم شانتيه والزبدة والحليب.

يسكب مزيج الحشو فوق مزيج الكيك وعليها النصف الآخر من مزيج الكيك ويتم تسوية سطح الكيك.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويكون ساخن مسبقاً وتترك في الفرن لمدة 45 دقيقة ويكون لونها ذهبي، وتخرج الصينية من الفرن وتترك جانباً.

نجهز صوص الكيك بحشو البسكويت يضاف الحليب المكثف وعليه الشوكولاته ويرفع على حمام ماء ساخن حتى تذوب الشوكولاته ويضاف لها وباقي المكونات حتى تكون مزيج كريمي وتصب على وجه الكيك.

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