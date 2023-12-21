بدون ماكينة.. بالمشط فقط أسرع طريقة للف ورق الكرنب والعنب 10 كيلو بسرعة الصاروخ في دقائق بدون مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يكون ورق العنب أوالكرنب من أشهى أنواع المحشي التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث تقوم ربة المنزل بعمله باستمرار لجميع أفراد الأسرة وخاصة في فصل الشتاء وعندما تقوم ربة المنزل بإعداده يأخذ الكثير من الوقت، لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن طريقة يتم بها تحضير احلي ورق العنب وكرنب بشكل سريع بواسطة المشط وسوف نوضح طريقة عمله من خلال المقال التالي.

مكونات عمل ورق الكرنب والعنب بواسطة المشط

يتم تحضير ورق العنب والكرنب بواسطة المشط عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.

أولا المكونات ورق العنب أو ورق كرنب.

كيس من البلاستيك مفرود.

خلطة المحشي.

شوربة التسوية.

صلصلة.

حبة مرق.

مشط.

طريقة تحضير ورق العنب أو الكرنب

يتم تحضير ورق العنب أوالكرنب عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الأتي.

اولا نحضر ورق العنب أو الكرنب.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه على الكيس البلاستيك.

ثم نقوم بوضع عليه خلطة المحشي

نغطي المحشي بنصف الكيس الأخر.

نغطي المحشي بنصف الكيس الأخر. ثم نقوم بتثبيت الكيس البلاستيك بواسطة المشط.

ثم نقوم بشدة بواسطة اليد.

سوف تساعد تلك الطريقة على عمل الكرنب والمحشي بشكل سريع جدا.

سوف تساعد تلك الطريقة على عمل الكرنب والمحشي بشكل سريع جدا. ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في وعاء ونضع عليه الشوربة الخاصة بالتسوية وحبة المرق و2 معلقة من الصلصة.

ثم نقوم برفعه على نار هادئة ونتركه حتى تمام النضج.

طريقة عمل خلطة المحشي

المكونات 2 حبة بصل.

لتر من الطماطم.

2 معلقة صلصلة.

كمون، كزبرة، فلفل أسود، ملح.

أرز.

أرز. حزمة بقدونس وكزبرة مفرومة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به البصل وزيت ونرفعه على النار ونتركه حتى يذبل البصل.

ثم نقوم بوضع عليه الطماطم والصلصلة ونتركها حتى تمام السواء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع جميع التوابل التي لدينا.

ثم نقوم بوضع البقدونس والكزبرة المفرومة عليه

ثم نقوم بوضع الأرز المغسول عليه.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد. ثم نقوم بحشو محشي الكرنب وورق العنب بذلك الخليط.

ثم نلف الكرنب وورق العنب بشكل سريع عن طريق المشط

يجب أن يكون ورق العنب الطازج، ذو لون أخضر غامق، وشكل دائري، وأطرافه حادة كما يجب تحضير الحشوة جب أن تكون الحشوة متوازنة النكهات، وليست رطبة جدًا حتى لا تخرج من ورق العنب أثناء الطهي كما طريقة لف ورق العنب هناك عدة طرق لف ورق العنب، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي طريقة لف الجوانب كما يجب لطهي يجب أن يكون الطهي في درجة حرارة متوسطة، حتى لا يحترق ورق العنب.