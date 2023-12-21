دون أن تتعفن…كيفية تخزين التوت والفراولة في الثلاجة لفترة طويلة بطريقة صحيحة مجربة ومضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التوت والفراولة من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وهي تعتبر من عائلة الورديات وتتميز بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة، حيث تحتوي الفراولة والتوت على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي لها الكثيرمن الفوائد الصحية، حيث أنها تحتوي على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز المناعة ومحاربة الأمراض، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.

طريقة تخزين التوت والفراولة

وتحتوي الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والفلافونويد التي تعمل على حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتعتبر الفراولة والتوت من الفواكه الموسمية التي تتوفر في أوقات معينة من السنه، ويمكن تناولها طازجة أو استخدامها في صنع العصائر والمربى والحلويات المختلفة.

طريقة تخزين التوت والفراوله

في البداية يجب ازالة الأوراق الخضراء التى توجد فى التوت والفراوله، ثم نحضر إناء عميق ونضع به ماء ونقوم بغسل حبات التوت والفراوله بشكل جيد. ثم نتخلص من حبات الفراوله والتوت الغير طازجه او التى يكون بها أي شئ غير جيد، ونضع التوت والفراوله فى مصفاة حتى نتخلص من كل المياه التى توجد بها. بعد ذلك نحضر منشفة جافة ونجفف الثمار جيداً عن طريق وضع الثمار على المنشفة في صينية ونضعها فى الفريزر لمدة يوم كامل. وبعد مرور يوم كامل على حبات التوت والفراوله فى الفريزر نخرجها من الفريزر ونضعها في أكياس بلاستيكيه مضغوطة، ونفرغ كل الهواء منها.

طريقة أخري للحفاظ على ثمار التوت والفراولة

يمكن حفظ التوت والفراولة على شكل مكعبات ثلج، يمكنك حفظهم على شكل مكعبات ثلج وذلك عن طريق غسل الثمار بشكل جيد والتخلص من أي شئ بهم، ثم نضعهم في الخلاط ونضيف اليهم بعض من عصير الليمون ونقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط لزج، ثم نحضر مكعبات الثلج ونضع بها الخليط ثم نضعها فى الفريزر.

تجفيف الفراولة والتوت

يمكن أيضا تجفيف الفراولة والتوت وتناولهم كوجبة خفيفة ومقرمشه، حيث يمكن تناولها مع بعض الفواكه الأخرى أو مع المكسرات، ويساعد التجفيف في الحفاظ علي لون الفواكه بدون إستعمال محلول حمضي أو أي شئ آخر.