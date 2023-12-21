"مش هتتفك منك تاني".. حيلة ذكية لتثبيت عصاية المقشة بكل سهولة.. إزااي مكناش نعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن عصاية المقشة لاغني عنها فى اي منزل سواء للتنظيف أو المسح، لذا تعد من أدوات التنطيف الأساسية فى كل منزل، فهي البديل المثالي والرخيص للمكنسة الكهربائية، ولكن تواجه ربات البيوت مشكلة أثناء التنظيف وهي كسر العصى أو فكها، فيضطرون إلى التخلص من المقشة، وشراء واحدة جديدة، ومن خلال قراءتك لهذا المقال سوف تتخلصين من هذه المشكلة نهائيا.

من خلال هذه الطريقة هتكوني لستِ فى حاجه لشراء عصاية جديدة، هيا بنا لمعرفة الطريقه خطوة خطوة لمنع العصا من الفك واستخدامها أطول فترة ممكنة، وذلك باستخدام أدوات بسيطة جداً مثل: (غطا زجاجة مياه، مسمار طويل، مقص، سكين، المقشة والعصا، شاكوش)، ثم إتبعى الخطوات التالية.

طريقة ثبيت عصاية المقشة والمساحه

في البداية نضع المسمار على غطا زجاجة المياه، ثم قم بدق المسمار باستخدام الشاكوش. ولابد من تثبيت المسمار في الشاكوش بشكل جيد. ثم نضع المسمار والغطا على المقشة وتثبيتهم ببعضهم جيدًا. ويفضل أن يكون المسمار كاملًا داخل المقشة. ثم نقوم بقص الجزء الأمامي والأخير من الزجاجة. ونقوم بتثبيت الزجاجة في العصا جيدًا، ثم ربط الزجاجة في الغطاء.

طريقة عبقرية لتحويل عصا المقشة المكسورة إلى شرشوبة

بكل بساطة يمكنكم أيضًا صنع شرشوبة تساعدك على مسح الأرضيات باستخدام عصا مقشة قديمة لم تعد تستخدم، عن طريق وضع فوطة قطن ناعمة أو قماشة قطنية، حيث يتم لفها على المقشة باستخدام رأس الزجاجة، وبهذه الطريقة نكون قد وجدنا الحل الأمثل لعصاية المقشة الثابتة بدون أن تفك أو تنكسر لجميع ربات البيوت.