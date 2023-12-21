فرحي نفسك.. مفعول جبار في داخل الخيار هيخلي حياتك حاجة تانية خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة نضرة ومشرقة ولتحقيق ذلك، تلجأ إلى استخدام العديد من الطرق، منها الطرق الطبيعية التي تعتمد على المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، ومن أشهر هذه الطرق ماسك النشا والخيار، والتي سوف تجعلك تبدين بمظهر جميل وأكثر شباباً، نظرا لما سيقدمه ذلك الخليط من فوائد كبيرة إلى بشرتك.
ماسك النشا والخيار
ماسك النشا والخيار من الماسكات التي تتكون من مكونات اقتصادية وسهلة متواجدة في اي منزل ولن تحتاجي الى تكلفه ودفع المزيد من الأموال، لعمل الماسك للحصول على ترطيب وتفتيح للبشرة، فإن هذا الماسك يعد من أحد الماسكات الاقتصاديه التي يمكن عملها من خلال المكونات التالية:
- حبة خيار.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة عمل الماسك
- اهرسي الخيار جيدًا حتى تصبح مهروسة.
- أضيفي النشا إلى المهروس.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متجانسة.
- ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- اشطفي البشرة بالماء الدافئ.
- تجنبي استخدام الخلطة على البشرة الحساسة.
- إذا شعرتِ بحدوث أي تهيج في البشرة، اغسلي البشرة فورًا بالماء.
طريقة استخدام الماسك
يمكنك استخدام ماسك النشا والخيار مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج، كما يمكنك استخدامها مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على نضارة بشرتك.
فوائد النشا والخيار للبشرة
يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة فهو يساعد على:
- ترطيب البشرة ومنع جفافها.
- توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.
- تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة.
- أما الخيار فهو يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، فهو يساعد على:
- ترطيب البشرة ومنع جفافها.
- توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.
- تفتيح البشرة وإزالة التصبغات.
- إزالة الهالات السوداء تحت العينين.