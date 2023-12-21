فرحي نفسك.. مفعول جبار في داخل الخيار هيخلي حياتك حاجة تانية خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة نضرة ومشرقة ولتحقيق ذلك، تلجأ إلى استخدام العديد من الطرق، منها الطرق الطبيعية التي تعتمد على المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، ومن أشهر هذه الطرق ماسك النشا والخيار، والتي سوف تجعلك تبدين بمظهر جميل وأكثر شباباً، نظرا لما سيقدمه ذلك الخليط من فوائد كبيرة إلى بشرتك.

ماسك النشا والخيار

ماسك النشا والخيار من الماسكات التي تتكون من مكونات اقتصادية وسهلة متواجدة في اي منزل ولن تحتاجي الى تكلفه ودفع المزيد من الأموال، لعمل الماسك للحصول على ترطيب وتفتيح للبشرة، فإن هذا الماسك يعد من أحد الماسكات الاقتصاديه التي يمكن عملها من خلال المكونات التالية:

حبة خيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل الماسك