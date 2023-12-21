طريقة عمل البيتزا الصيامي بدون عجين ولا تعب سهلة واقتصادية مش هتبطلوا تعملوها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا الصيامي هي من الأصناف المعروفة من البيتزا التي تتميز بأنها تتناسب مع الصيام وتحترم التوجيهات الدينية في فترات الصوم، حيث تختلف البيتزا الصيامي عن البيتزا التقليدية في بعض المكونات، وتعتبر البيتزا الصيامي لا تحتوي على أي شيء يحتوي على خنزير أو أي مواد حرام وفقًا للتعاليم الدينية، حيث تستخدم في تكوينها المكونات النباتية والحلال كالخضروات المشكلة والمشروم والزيتون والبصل والفلفل والصلصة الطماطم.
البيتزا الصيامي
وتشتهر البيتزا الصيامي بعجينتها الخفيفة والهشة، التي يتم تحضيرها عادةً بالدقيق والخميرة والماء والملح وزيت الزيتون، بدون استخدام البيض أو الحليب، تعتبر البيتزا الصيامي اختيار جيد ومغذي للمسلمين خلال فترة الصيام، حيث توفر مزيجًا مثاليًا من النكهات والعناصر الغذائية الهامة، يمكن تحضير البيتزا الصيامي حسب الرغبة وإضافة المكونات التي يُفضلها الشخص.
المكونات
- 3 اكواب من الدقيق.
- زيت زيتون.
- خميرة فورية.
- ملح.
- زيتون مقطع شرائح.
- مشروم مقطع شرائح.
- صلصة طماطم.
- طماطم دوائر.
- بصل مقطع دوائر.
- فلفل مقطع دوائر.
- ثوم مفروم.
- زعتر.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
- في البداية نحضر عجينة البيتزا، نحضر إناء عميق ونضع به كوب ونصف من الدقيق والخميرة ونخلطهم بشكل جيد، ثم نضع عليهم كوب من الماء والزيت ونعجنهم وبعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج حتى تتشكل عجينة متماسكه وناعمه، ثم نتركها في مكان دافئ حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.
- في إناء آخر نضع الزيتون والمشروم والطماطم المقطعة والبصل والفلفل والثوم والزعتر والملح والفلفل الاسود ونخلطهم بشكل جيد.
- ثم نقوم بفرد العجينه على سطح مستوي مرشوش بالدقيق، ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع بها العجينه ثم نضع فوقها الصلصة ونضع الحشو ونفرد الحشو على العجينة باكملها، ثم نضع الصينية في فرن على درجة حرارة متوسطه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها.