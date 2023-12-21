طريقة عمل البيتزا الصيامي بدون عجين ولا تعب سهلة واقتصادية مش هتبطلوا تعملوها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا الصيامي هي من الأصناف المعروفة من البيتزا التي تتميز بأنها تتناسب مع الصيام وتحترم التوجيهات الدينية في فترات الصوم، حيث تختلف البيتزا الصيامي عن البيتزا التقليدية في بعض المكونات، وتعتبر البيتزا الصيامي لا تحتوي على أي شيء يحتوي على خنزير أو أي مواد حرام وفقًا للتعاليم الدينية، حيث تستخدم في تكوينها المكونات النباتية والحلال كالخضروات المشكلة والمشروم والزيتون والبصل والفلفل والصلصة الطماطم.

البيتزا الصيامي

وتشتهر البيتزا الصيامي بعجينتها الخفيفة والهشة، التي يتم تحضيرها عادةً بالدقيق والخميرة والماء والملح وزيت الزيتون، بدون استخدام البيض أو الحليب، تعتبر البيتزا الصيامي اختيار جيد ومغذي للمسلمين خلال فترة الصيام، حيث توفر مزيجًا مثاليًا من النكهات والعناصر الغذائية الهامة، يمكن تحضير البيتزا الصيامي حسب الرغبة وإضافة المكونات التي يُفضلها الشخص.

المكونات