مش هتفكرى تشترية مره تانيه من بره .. بدون مواد كيميائية اصنعي صابون مواعين في المنزل من قشر اليوسفي نظافة وريحة ملهاش مثيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر صابون المواعين من أهم منتجات التنظيف التي تهتم اي سيدة باختياره بشكل جيد فدائما تسعى السيدات بأن تختار كل شر بعناية وخصوصا في منتجات المطبخ فاختيار صابون المواعين مهم جدا وايضا تعدد وتختلف انواع صابون المواعين وتختلف راوئحه و لكن بالرغم من أهمية صابون المواعين ولكن لا يمكن تجاهل أنه يحتوي على مواد كيميائية تؤثر على صحة الجلد وتجففه، وفي بعض الأحيان تسبب أمراض جلدية، لذلك يجب ان نبحث عن طريقة لتحضير صابون المواعين في المنزل بدون استخدام أي مواد كيميائية، والحصول على صابون مواعين يتميز برغوة عالية ونظافة فائقة ورائحة رائعة يجب اتباع عدة نصائح أثناء عملية تصنيع الصابون المنزلي، وفي مقال اليوم سوف نخبركم بالتفاصيل.

طريقة عمل صابون مواعين من قشر اليوسفي: إذا كان لديك كمية من قشر اليوسفي المتاحة، يمكنك صنع صابون مواعين رائع بنظافة ورائحة لا يعلى عليه من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية: المكونات:- كوب من قشر اليوسفي.

3ملاعق كربونات الصوديوم.

نصف كوب من قشر الليمون.

لتر صابون سائل.

فنجان من الخل.

5 ملاعق كبيرة جليسرين. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه قشر اليوسفي مع الليمون ونغمر المكونات بالماء ثم نضع المزيج على نار متوسطة.

يترك الخليط حتى يصبح قشر اليوسفي ناضجًا وطريًّا، ثم يتم خفق المكونات باستخدام الهاندبلندر أو الخلاط، ولكن ينبغي تركه حتى يبرد.

يتم إضافة كربونات الصوديوم إلى الخل، وسيحدث انفجار فوري، اتركه لبعض الوقت حتى يهدأ، ثم نضع الصابون السائل والجليسرين.

نخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط جيدا، ثم يتم تخزين هذا الصابون في أواني زجاجية، ومن ثم نأخذ الكمية المناسبة من الصابون عند الحاجة.

وعندما نقوم بإضافة الماء وغسل الأواني والأدوات المنزلية، ستشعرين بالفعل بالنظافة واللمعان الرائعين دون أي مجهود مع توفير المال.