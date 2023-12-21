"هتبقى طلقة زي الصاروخ" بخطوات بسيطة ضاعف سرعة الانترنت المنزلي مش هتتخيل قوتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر العصر الذي نعيش فيه يتسم بالسرعة، لذلك أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن شبكة الإنترنت في كافة أمور حياتنا، وهناك عدد من الأشخاص يتساءلون حول الأمور التي تسبب ضعف السرعة مما يجعلهم يقومون بزيادة حجم باقة الإنترنت الخاصة بهم، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم الطريقة الصحيحة لزيادة سرعة الإنترنت دون الحاجة لزيادة الباقة

كيفية زيادة سرعة النت في خطوات بسيطة؟

أوضح المهندس محمود الصعيدي الخبير التكنولوجي عن كافة الأسباب التي تؤدي إلى ضعف سرعة الإنترنت وطرق حلها، وهي تتمثل في الآتي:

تعمل الأجسام الصلبة على تقليل سرعة الإنترنت إلى حد ما، لذلك يجب عليك أبعاد كافة الأشياء الموجودة بجانب جهاز الراوتر ولو كانت صغيرة.

بالإضافة إلى أن وجود أحد الأجهزة الكهربائية بجانب الراوتر قد تساهم في تقليل سرعة الشبكة، لذلك احرص على وضع جهاز الراوتر الخاص بك في مكان معزول بعيد عن أي أجهزة.

العامل الثالث في ضعف شبكة الإنترنت هو اقتراب جهاز الراوتر من الأرض، لذلك قم بوضع جهازك في مكان عالي.

طريقة أخرى لزيادة سرعة الإنترنت

إليكم طريقة أخرى تساعدكم في تزويد سرعة الإنترنت تغنيكم عن زيادة حجم باقة الإنترنت، وهي كالآتي:

تعمل أجهزة الراوتر في كافة المنازل من خلال قنوات متصلة بالجهاز، وفي حالة كان أحد الجيران بالقرب منك يستخدمون نفس نوع الجهاز ونفس القناة فإن ذلك سوف يؤثر على الشبكة الخاصة بك، لذلك احرص على اختيار القناة الغير مستخدمة في المنازل القريبة منك.

تسريع الانترنت من خلال تغيير قناة الراوتر

يسهل تغيير قناة الراوتر من المنزل من خلال إتباع الخطوات الآتية: