طريقة عمل الجبنة المثلثات بمكونات أصلية وبكل أسرارها وبقوام مظبوط زي الجاهز وتحدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الجبنة المثلثات بطريقة صحية مفيدة جدًا للجسم وتحتوي على البروتينات والدهون الطبيعي والفيتامينات والمعادن سنذكرها لكِ في بوابة الصبح، فالجنة المثلثات من أطعم أنواع الجبن ويفضله الأطفال جدًا ويحبونها في سندوتشات الفينو ليأخذوها معهم في الحضانة أو المدرسة، والمشكلة أن العلبة أصبحت غالية ولن تكفي لذلك سنعلمك كيف تعدين كمية كبيرة منها في البيت وبطعم جميل جدًا.

طريقة عمل الجبنة المثلثات

سنستخدم الحليب والزبدة مع القليل من الجبنة الدلعة لتحصلي على نفس طعم الجبنة المثلثات الجاهزة، إليكِ المكونات بالضبط:

مكونات الجبنة المثلثات

كيلو من الحليب.

كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة البلدي.

كوب من الزيت (يمكنك استبداله بزيت الزيتون إذا كنتِ تريدين جبنة صحية).

كوب من الجبنة البيضة الدلعة.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل الجبنة المثلثات

أحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي في الحليب، الزيت، الخل، الملح، الزبدة واضربي جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الجبنة الدلعة واستمري في الخلط.

في النهاية أضيفي الدقيق بالتدريج واضربي.

بعدما تختلط المكونات جيدًا ضعيها في وعاء وارفعيها على نار متوسطة مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.

استمري في الخلط حتى يغلي وبعدها اتركيه ليهدأ لمدة 20 دقيقة.

أحضري صينية وغلفيها بورق الاسترتش ثم صبي الخليط وساويه بالملعقة وبعدما يبرد تمامًا ادخليه الثلاجة ليتماسك لمدة ست ساعات.

بهذا أصبحت الجبنة جاهزة ابدئي في تقطيعه بالسكين على شكل مثلثات بأي حجم تريدينه.

طريقة ثانية لعمل الجبنة المثلثات

يمكنك عمل الجبنة المثلثات باستخدام الحليب البودر والنشا بالطريقة التالية:

مكونات الجبنة المثلثات

كيلو من الحليب.

4 ملاعق كبار من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبار من النشا.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

5 قطع من الجبنة المثلثات.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبار من الحليب البودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

خطوات تحضير الجبنة المثلثات