ميخطرش على بالك.. سر مهم في كريم ميبو السحري هيخلي كل ست متقدرش تستغنى عنه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم ميبو من أشهر الكريمات المستخدمة في علاج الجروح والحروق من الدرجة الثانية والثالثة، فهو يتكون من عدة مواد طبيعية وأحماض أمينية ودهون وفيتامينات أخرى ضرورية للبشرة، ومن أشهر استخدامات كريم ميبو الطبي أنه يستخدم بعد جلسات الليزر، حيث يحتاج الجلد إلى التهدئة، لذلك ينصح باستخدام كريم ميبو الذي يحتوي على خليط من العسل والأعشاب وبذور السمسم والفيتامينات المفيدة الأخرى التي تعزز التئام الجروح، فإن كريم ميبو متوفر في السوق بنوعين الأول بزيت السمسم وشمع العسل، ويتميز كريم ميبو سكار بإضافة الصبار.

وصفة كريم ميبو

يساعد كريم ميبو على تفتيح البشرة وتوحيدها تدريجياً، كما أنه يرطب البشرة ويعطيها نضارة ويزيل الخلايا الميتة، فهو له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويعالج التهابات واحمرار البشرة ويرطب المناطق الحساسة ويساعد على تفتيحها تدريجياً، ومكونات تحضيره كالآتي:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

قطرات من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

وفيما يلي خطوات سهلة وبسيطة لتحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح وترطيب البشرة: