دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دولة الإمارات تقع في الجزء الآسيوي من الوطن العربي في شرق الجزيرة العربية، ونظام الحكم في دولة الإمارات هو اتحادي، حيث تتكون من سبع إمارات هي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ولكل إمارة حاكم كما يوجد حاكم للاتحاد وهو حاكم أبو ظبي وهي أيضًا عاصمة الاتحاد، أيضًا فإن للاتحاد نشيد وطني وعلم، شعب كافة إمارات الدولة السبع واحد، وولي عهد دولة الإمارات هو نفسه ولي عهد أبو ظبي.

من هو ولي عهد دولة الامارات

ولي عهد دولة الإمارات الحالي هو سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وهو ابن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير إمارة أبو ظبي وحاكم الإمارات، وقد تم تعيينه كولي للعهد لإمارة أبو ظبي في 29 مارس 2023 م، بأمر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من هو الشيخ خالد محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ خالد محمد بن زايد آل نهيان هو ولي عهد دولة الإمارات والابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد، وهو من مواليد 8 يناير عام 1982م، ووالدته الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وهو متزوج من الشيخة فاطمة بنت سرور آل نهيان ولديه ابنتان وابن.

شغل الشيخ خالد عدة مناصب، قبل توليه ولاية العهد منها تولي رئاسة جهاز أمن الدولة بدرجة وزير في الفترة من 2016 وحتى 2017.

أيضًا تم تعيين الشيخ خالد بعضوية المجلس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 2019، ثم تم تعيينه بعد ذلك كرئيس لمكتب أبو ظبي التنفيذي.

ما هي صلاحيات ولي عهد الإمارات

وفقًا للدستور الخاص بدولة الإمارات فإن ولي العهد بصفته رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي فإنه يشرف المجلس وعلى الجهات الحكومية المحلية داخل الإمارة وهي حكومة تتمتع بسلطات واضحة ومحددة وهي المسئولة عن تسيير الشئون العامة في المجالات المختلفة مثل التنمية الاقتصادية والتعليم والثقافة والمعاشات التقاعدية، وشؤون البيئة وغيرها.