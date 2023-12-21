كريمي مفيش أحلي منه.. " زبادي الفراولة موفر جدا بيتي وناعم تحفة ألذ حاجة هتجربوها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زبادي الفراولة الزبادي من من الأطعمة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والتي تكون مناسبة لجميع الأعمار، الأطفال، والكبار يساعد الزبادي الحفاظ على العظام ونموها لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام للأطفال، بالإضافة إلى احتوائها على بعض البكتيريا النافعه المفيده لجسم الإنسان، ويمكن القيام بتحضيرها بطريقة سهلة وغيرمكلفة، وغير مهدرة للوقت، يمكنك أيضا القيام بتحضيرها بنكهات مختلفة بدون فرن او ماكينه
زبادي الفراولة
نظرا لإرتفاع أسعار الزبادي في المحلات أصبحت ربات المنزل تبحث عن طريقة لتحضيرها في المنزل، للوالدة الكثيرة مثل أنه يعزز جهاز المناعة ويقوي لمحاربة الأمراض المختلفة، سوف نقوم بشرح طريقة تحضيره من خلال النقاط الآتية:
- 1000 جرام من الحليب، ما يعادل لتر من الحليب طازج.
- 6 ملعقة من السكر، حسب الرغبة.
- كوب زبادي جاهز أى نوع.
- كيس جيلي الفراولة بودر.
طريقة تحضير زبادي الفراولة
- في إناء عميق على النار نقوم بإضافة لتر منةالحليب بالاضافة الى السكر وقلبي المكونات جيدا حتى تتأكدي من إذابة السكر جيدا.
- أتركي الخليط على نار هادئه لمدة 10 دقائق حتى تتبخر جميع السوائل التي توجد في الحليب.
- لضمان عدم فوران الحليب وسكبه على النار قومي بوضع ملعقة من الخشب فوق الاناء حتى لا يفور أو يتصاعد الحليب.
- بعد مرور 10 دقائق على غلي الحليب قومي برفعه من النار واتركيه حتى يبرد تماما حتى تكون درجة حرارته دافئة مثل درجة حرارة دموع العين.
- في إناء آخر قومي بإضافة كوب الزبادى، ثم أضيفي كوب من الحليب ثم كيس جيلي فراولة بودر، وقلبي جيدا حتي يتجانس الخليط وتذوب الزبادي في الحليب.
- أضيفي هذا الخليط إلى باقي كمية اللبن وقلبي جيدا.
- صبي الخليط في قوالب أو أكواب وضع الاكواب في صينية بها ماء مغلية تصل إلى ربع الاكواب.
- غطي الاكواب حتى يتصاعد البخار ويعمل على تصنيع الزبادي ويترك لمدة 8 ساعات متواصلة.
- وأخيرا لديك أكواب زبادى فراولة احلى من الجاهز