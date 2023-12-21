كريمي مفيش أحلي منه.. " زبادي الفراولة موفر جدا بيتي وناعم تحفة ألذ حاجة هتجربوها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زبادي الفراولة الزبادي من من الأطعمة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والتي تكون مناسبة لجميع الأعمار، الأطفال، والكبار يساعد الزبادي الحفاظ على العظام ونموها لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام للأطفال، بالإضافة إلى احتوائها على بعض البكتيريا النافعه المفيده لجسم الإنسان، ويمكن القيام بتحضيرها بطريقة سهلة وغيرمكلفة، وغير مهدرة للوقت، يمكنك أيضا القيام بتحضيرها بنكهات مختلفة بدون فرن او ماكينه

زبادي الفراولة

نظرا لإرتفاع أسعار الزبادي في المحلات أصبحت ربات المنزل تبحث عن طريقة لتحضيرها في المنزل، للوالدة الكثيرة مثل أنه يعزز جهاز المناعة ويقوي لمحاربة الأمراض المختلفة، سوف نقوم بشرح طريقة تحضيره من خلال النقاط الآتية:

1000 جرام من الحليب، ما يعادل لتر من الحليب طازج.

6 ملعقة من السكر، حسب الرغبة.

كوب زبادي جاهز أى نوع.

كيس جيلي الفراولة بودر.

طريقة تحضير زبادي الفراولة