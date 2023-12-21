لو عايزة شعرك يبقى اطول منك.. سر هندي قديم هيسرع نمو شعرك في وقت قياسي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن أن يساعد استخدام الريحان في حمايتك من آثار تساقط الشعر أو تعزيز نمو الشعر وتكثيفه بعد تساقط الشعر، وتشمل فوائد هذا النوع من الريحان للشعر مقاومة العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس، مما يسبب تساقط الشعر مثل قشرة الرأس والإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما أنه يزيد من تدفق الدم إلى أنسجة فروة الرأس خاصة عند استخدام بذور الريحان الغنية بالحديد والتي يمكن أن تقوي جذور الشعر، ويمكن أن يساعد تحفيز بصيلات الشعر في زيادة معدل نمو الشعر على الرأس وتحفيز نمو شعر جديد على فروة الرأس.

الريحان الهندي لتكثيف الشعر

يمد الريحان الهندي الشعر بمواد مهمة لزيادة نمو وتكثيف الشعر مثل الحديد والبروتين، كما يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على شعر كثيف غير عرضة للتساقط الاستفادة من الريحان للشعر في هذا الصدد أيضاً، وذلك من خلال اتباعهم تحضير الوصفة من خلال هذه المكونات:

معلقتين كبيرتين من بذور الريحان الحلو المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند العضوي.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

من بين الفوائد المحتملة للريحان للشعر وفروة الرأس ليس فقط التخلص من قشرة الرأس، ولكن أيضاً المضاعفات التي يمكن أن تسببها قشرة الرأس مثل تساقط الشعر، والتطبيق الموضعي للريحان وبذوره يمكن أن يساعد في تخفيف بعض أعراض قشرة الرأس مثل التهيج والحكة، وتحضر وصفة الريحان الهندي من خلال ما يلي: