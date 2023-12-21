ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تناول فص ثوم قبل النوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الثوم واحداً من أكثر التوابل شهرة، وله العديد من الاستخدامات، سواء الاستخدامات العلاجية أو التجميلية، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات الضرورية التي يحتاج لها الجسم، ويمكن للعديد من الأشخاص تناول فص من الثوم يومياً على الأقل، سواء تناوله صباحاً على الريق، أو في المساء قبل النوم مباشرةً، أو يمكن تناوله في أي من الأطعمة المختلفة.

أوضح خبراء التغذية العلاجية أن للثوم العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم، وتقيه من العديد من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفرد، خاصةً في فصل الشتاء، كأعراض البرد والأنفلوانزا.

فوائد تناول الثوم قبل النوم

يحتوي الثوم على مركبات، ةمنها مركب الفلافونيد، الذي يعمل على تهدئة الجسم وتهدئة الأعصاب، والحماية من التوتر العصبي.

الثوم به العديد من المركبات الكبريتية التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب، والوقاية من أمراض الأوعية الدموية، ويعمل على خفض مستوى الكوليسترول.

الثوم به أيضاً بعض المركبات الكبريتية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويعمل على تنظيم حركة الأمعاء، ويمنع الإصابة بالإمساك.

يحتوي الثوم أيضاً على بعض المواد التي تعمل على حماية الجسم من الإصابة من الأمراض المختلفة، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة.

على الرغم من كل هذه الفوائد الموجودة في فص ثوم واحد، إلا أنه هناك بعض الأضرار الأخرى أو الآثار السلبية التي قد يسببها، والتي من بينها رائحة الفم الكريهة،زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي في حال الإفراط في تناوله، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة العرق الناتج عنه، وقد يعمل على انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ.

وفي كلا الحالات قبل تناول الثوم، ينصح دائماً باستشارة الطبيب المختص قبل تناوله بشكل مباشر، حتى لا يكون سبباً في حدوث أي من المضاعفات الأخرى، خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري، أو مرضى الضغط، أو أصحاب أمراض القلب.