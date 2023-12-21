ريجيم مثالي.. هتخسي 15 كيلو انسفي دهون كرشك بكوب واحد من هذا المشروب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكرش من علامات الزيادة في الوزن، وتراكم الدهون والشحوم، ويعتبر هذا مؤشر قوي لاحتمالية الإصابة بأمراض خطيرة، التخلص منه ليس بالأمر السهل، ولكن هناك وصفة طبيعية سحرية تساعدك على التخلص من الكرش نهائياً بملعقة واحدة وهو الفازلين، استخدمي هذه الوصفة قبل النوم وسوف تحصلين على جسم رشيق بدون الكرش المزعج، وذلك لقدرة الفازلين الجبار في حرق الدهون، سوف نتعرف على وصفة الفازلين من خلال هذا المقال.

تخسيس البطن والكرش

يستخدم الفازلين في الكثير من الوصفات الطبيعية المنزلية، فوائده العديدة، وهناك أهمية كبيرة للفازلين لا يعرفها الكثير وهي أنه يقوم بحرق الدهون وخسارة الوزن، لأنه يحتوي على المادة الهلامية المستخرجة من تكرير النفط.

وصفة الفازلين والنعناع للتخلص من الكرش

تستخدم الوصفة الفازلين والنعناع من خلال فردها على منطقة الكرش مع التدليك لمدة ٥ دقائق.

إضافة ملعقة من الفازلين، بالإضافة إلى ملعقة من النعناع الاخضر الطازج المطحون، ويقلب جيدا ويدهن على البطن، أو المناطق التي تتجمع بها الدهون، وقومي بتدليك المنطقة لمدة 5 دقائق بحركات دائرية للمساعدة على الامتصاص.

قوم بلف المكان بكيس نايلون شفاف ويترك لمدة 60 دقيقة.

اغسلي المكان بماء ليس بارد او ساخن، يكون معتدل الحرارة، وللحصول على أفضل نتيجة استخدمي هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع، وسوف تظهر النتيجة من أول أسبوع.

الفازلين والزنجبيل للتخلص من الكرش