هي دي الوصفات ولا بلاش.. ماسك النعناع السحري هيخلي بشرتك اجمل من البدر ليلة 14

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الجميع في أن يحصل على بشرة نضرة وجذابة ولها مظهر مميز وخالية من الشوائب، ومن المعروف أن أوراق النعناع تحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات الهامة المفيدة، والتي لها دور كبير في العناية بالبشرة، فكانوا يستخدمونه منذ القدم وحتى الوقت الحالي، وهذا يرجع لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطبيعية، والتي تعمل على مد البشرة بالكثير من الفوائد، وسوف نقوم بتوضيح ماسك النعناع لتفتيح البشرة.

ماسك النعناع لتفتيح البشرة

فمن الجيد معرفة أن النعناع يحتوي على فيتامين أ وحمض الساليسيليك والذي يعمل على تقليل إفرازات الغدد الدهنية في البشرة، وهو مضاد للالتهابات والحساسية، ويعالج حب الشباب وإلتئام الجروح، بالإضافة إلى أنه يساعد على إغلاق المسامات ويحافظ أيضا على رطوبة البشرة، ويعطيها النعومة والحيوية، وسوف نقوم بتوضيح مكونات ماسك النعناع لتفتيح البشرة، وهي كالتالي:

عدد 10 أو 15 ورقة نعناع طازجة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

إحضار موزة واحدة.

طريقة التحضير

يتطلب تحضير ماسك النعناع لتفتيح البشرة، القيام بالخطوات الآتية:

قم بوضع جميع المكونات في الخلاط أو في محضرة الطعام.

وذلك لكي يتم خلدهم جميعاً، وحتى يصبح الخليط ذات قوام واحد. طريقة الاستخدام يمكنك استخدام الماسك على البشرة، من خلال الإتباع للخطوات التالية، وهي تكون:

قم بوضع الماسك على الوجه، ومن ثم يجب أن تنتظر لمدة نصف ساعة.

يجب أن تقوم بغسل ماسك النعناع لمعالجة حب الشباب،ويمكن الغسل بالماء البارد، ويجب أن تتأكد من تنظيف البشرة جيدا.

قم بوضع المرطب الذي يتناسب مع بشرتك.

فوائد الماسك للبشرة

فهذا الماسك له الكثير من الفوائد، وهي تتمثل في: