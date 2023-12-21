"بشرتك هتبقى ابيض من الثلج" ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة، يُعتبر الخيار مرطبًا فعّالًا للبشرة، خاصةً البشرة الجافة، حيث يساهم في تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، كما يقلل من التهيج والاحمرار والالتهابات، يمكن صنع مكعبات ثلج صغيرة باستخدام عصير الخيار وتطبيقها على البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، في هذا المقال، سنتعرف على خلطة قوية وطبيعية تجمع بين فوائد الخيار والنشا لتحقيق إشراقة ونضارة فورية للبشرة في عام 2023.
ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة
سنتعرف الآن على المكونات التي سنحتاجها لصنع أحد أقوى الأقنعة المرطبة للبشرة:
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- نصف كوب من عصير الخيار.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة تحضير ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة
- قم باحضار طبق وضع به ملعقتين من النشا ومعه عصير الخيار واضافة ملعقة من ماء الورد، ثم قم بالتحريك جيدًا.
- ثم ضع هذه الوصفة في على نار هادئة، واستمر في التحريك المستمر حتى يصبح القوام ثقيلًا وكريميًا.
- وبعد ذلك ارفع الإناء عن النار واترك الخليط يبرد، ثم صبه في طبق وأضف ملعقة من الحليب البودرة وامزج جيدًا.
- ثم قم بإضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، واستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعمًا وكريميًا.
- وبعد ذلك ضع الخليط في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، واغلقه بإحكام، ثم احتفظ به في مكان بارد لمدة أسبوع.
طريقة استخدام ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة
- قم بغسل وجهك جيدًا عن طريق استخدام الماء الدافئ، ثم جففها.
- ثم قومي بوضع طبقة سميكة من الماسك على وجهك وعلى الرقبة لتغطية جميع مناطق البشرة.
- اترك الماسك على البشرة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة لتسمح للمكونات بالعمل بفاعلية