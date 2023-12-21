"بشرتك هتبقى ابيض من الثلج" ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة، يُعتبر الخيار مرطبًا فعّالًا للبشرة، خاصةً البشرة الجافة، حيث يساهم في تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، كما يقلل من التهيج والاحمرار والالتهابات، يمكن صنع مكعبات ثلج صغيرة باستخدام عصير الخيار وتطبيقها على البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، في هذا المقال، سنتعرف على خلطة قوية وطبيعية تجمع بين فوائد الخيار والنشا لتحقيق إشراقة ونضارة فورية للبشرة في عام 2023.

ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة

سنتعرف الآن على المكونات التي سنحتاجها لصنع أحد أقوى الأقنعة المرطبة للبشرة:

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نصف كوب من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير ماسك الخيار والنشا لتفتيح البشرة