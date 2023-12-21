طريقة عمل الفشار بالكراميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من أنواع السناكس التي يمكن تناولها في أوقات الفراغ، ومن أشهرها هي الفشار حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناولها وبشكل خاص الأطفال، وهو يأخذ الكثير من الأشكال والمذاقات والذي من بينهم الفشار بالكراميل، وهو الذي يأخذ المذاق المحلى الذي يعطي مذاق مختلف، ويفضل محبين الكراميل عمل باستمرار الفشار بالكراميل بالمنزل كنوع من أنواع الحلو، ويستطيعون عمله بدون تكلفة وفي وقت قصير من خلال ذلك المقال.
وصفة عمل الفشار بالكراميل
يمكنك القيام بتحضير الفشار بالكراميل في المنزل بكل سهولة ويسر من خلال أتباع الخطوات التالية:
مكونات الفشار بالكراميل
- حبوب فشار بمقدار كوب.
- زيت بمقدار ملعقة حجم كبير.
- ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.
- سكر بمقدار كوب.
- ماء بمقدار كوب.
- بيكربونات الصوديوم بمقدار ربع ملعقة حجم صغير.
طريقة تحضير الفشار بالكراميل
- قومي في البداية بتحضير الكراميل من خلال إحضار وعاء مناسب، ويتم إضافة الماء والسكر به ولابد أن لا يتم تقليب المكونات يكفي تحريك الوعاء مرة واحدة فقط.
- ضعى هذا الوعاء على النار وعندما يتحول لون الماء إلى اللون الأصفر يتم إضافة بيكربونات الصوديوم، ثم يتم تنزيل الوعاء من على النار وقومي بتقليب المكونات مع بعضها بشكل سريع جدًا حتى تحصلي على القوام المطلوب وتركه جانبًا.
- بعد ذلك قومي بإحضار المقلاة وضعي كمية من الزيت بها ووضعها على النار ووضع حبات الفشار بها وتغطيتها بشكل جيد، واتركيها لفترة تتراوح من ربع ساعة إلى ثلث ساعة.
- يتم بعد ذلك أرفعي الفشار من على النار وضعيه في صينية مدهونة بالزيت، ثم قومي بفرده في الصينية بشكل متساوي.
- قومي بوضع الكراميل على الفشار ووزعيه في جميع أنحاء الصينية ثم يتم تركه حتى يبرد، وبعد التأكد من أن الفشار والكراميل قد برد وجف قومي بتكسير الكراميل، ثم يوزع في أطباق صغيرة.