طريقة عمل الفشار بالكراميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من أنواع السناكس التي يمكن تناولها في أوقات الفراغ، ومن أشهرها هي الفشار حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناولها وبشكل خاص الأطفال، وهو يأخذ الكثير من الأشكال والمذاقات والذي من بينهم الفشار بالكراميل، وهو الذي يأخذ المذاق المحلى الذي يعطي مذاق مختلف، ويفضل محبين الكراميل عمل باستمرار الفشار بالكراميل بالمنزل كنوع من أنواع الحلو، ويستطيعون عمله بدون تكلفة وفي وقت قصير من خلال ذلك المقال.

وصفة عمل الفشار بالكراميل

يمكنك القيام بتحضير الفشار بالكراميل في المنزل بكل سهولة ويسر من خلال أتباع الخطوات التالية:

مكونات الفشار بالكراميل

حبوب فشار بمقدار كوب.

زيت بمقدار ملعقة حجم كبير.

ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.

سكر بمقدار كوب.

ماء بمقدار كوب.

بيكربونات الصوديوم بمقدار ربع ملعقة حجم صغير.

طريقة تحضير الفشار بالكراميل