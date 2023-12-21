طريقة عمل كيكة التريليتشا اللذيذة في 10 دقائق .. بخطوات سهلة ومكونات بسيطة من منزلك وطعم يذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة التريليتشا هي حلوى تركية لذيذة تتكون من طبقات من الكيك الرطب المنقوع في صوص الحليب والكراميل وتتميز الكيك بمذاقها الغني ونسيجها الكريمي، وهي من الحلويات المميزة التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وتتكون الكيك من طبقات من الكيك الإسفنجي المنقوع في خليط من الحليب والكريمة، وتغطى بطبقة من الكريمة المخفوقة.

مكونات كيكة التريليتشا

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

3 بيضات

كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

مكونات صوص الحليب والكراميل

كوب من السكر

كوب من الحليب

نصف كوب من الكريمة السائلة

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة عمل كيكة التريليتشا

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. ادهني صينية كيك بحجم 20×20 سم بالزبدة. في وعاء كبير اخفقي السكر والبيض حتى يصبح المزيج خفيفا وكريميا. أضيفي الحليب والفانيليا واخفقي جيدا. أضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح واخفقي حتى تتجانس المكونات. صبي الخليط في الصينية المحضرة واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. اتركي الكيك يبرد تماما قبل تقطيعه.

طريقة عمل صوص الحليب والكراميل

في قدر على نار متوسطة ضعي السكر وحركيه حتى يذوب. أضيفي الحليب والكريمة السائلة وقلبي حتى الغليان. خففي الحرارة واتركيه يغلي لمدة دقيقتين. أضيفي النشا والزبدة وقلبي حتى يذوب الخليط. ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تماما.

تجميع كيكة التريليتشا

قطعي الكيك إلى شرائح. في طبق التقديم ضعي طبقة من الكيك ثم أضيفي طبقة من صوص الحليب والكراميل. كرري العملية حتى انتهاء الكمية. اتركي كيكة التريليتشا في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم قدمي كيكة التريليتشا باردة مع الكريمة المخفوقة أو الفواكه الطازجة.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كيكة التريليتشا