حادثة تشيب لها الرؤوس!! .. سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه أن ترى هذا الشئ في العريس قبل عقد النكاح .. لن تصدق ما هو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند الإقبال على الزواج لابد أن تكون جميع الأمور واضحة، ويعلم كلًا من الطرفين جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطرف الآخر، وذلك منعًا لحدوث أي تصادم بعد الزواج فورًا مما يسبب المشكلات المختلفة، وفي قصتنا اليوم قد طلبت عروس في المملكة السعودية من المأذون طلب غير معتاد ووضعت شرطًا لابد أن يقوم به العريس حتى تقبل إتمام عقد النكاح، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو هذا الشرط وأهمية أن يقوم به كل اثنين قبل الزواج.

عروس سعودية تضع شرط غريب قبل الزواج

قد تسببت جائحة كورونا في وجود كثير من التخوفات لدى الجميع، ونتيجة لذلك قد وضعت العروس شرط لإتمام الزواج يتمثل في إجراء العريس لجميع فحوصات ما قبل الزواج وذلك للتأكد من عدم إصابته بالوباء أو أي مرض آخر، حيث تقول العروس أنها تلتزم بجميع التعليمات وتبقى في المنزل على عكس الزوج الذي يختلط بالكثيرين.

ومن الأسباب التي أدت إلى قيام العروس بذلك هو أن إحدى أقربائها قد أصيبت بعدوى من خلال الاختلاط، ومن ثَم توفيت بعد مرور يوم واحد فقط على الإصابة.

ما الغرض من تحليل الزواج؟

قد أصبح إجراء التحاليل والفحوصات قبل الزواج أمر هام وأساسي لتوثيق العقد، وذلك يرجع لأهميتها البالغة ومن أغراض القيام بها الآتي: