في دقائق اعملي كيكة البسكويت الباردة بدون بيض وبدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة البسكويت الباردة من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وهي لا تحتاج إلى فرن أو بيض مما يجعلها خيار رائع لمن يتبعون نظام غذائي نباتي، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة بالبيض أو بدون بيض أو في الفرن أو بدون فرن، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون بيض وبدون فرن وبخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

المقادير:

500 جرام من بسكويت الشاي أو بسكويت الشوكولاتة.

2 كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

أولا قومي بإحضار وعاء حراري واخلطي الحليب مع النشا والسكر والفانيليا.

بعد ذلك ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي باستمرار حتى يسخن الخليط.

ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد قليلا.

ثم قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه البسكويت، ثم ضيفي خليط الحليب إلى البسكويت وقلبي حتى تختلط المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك صبي الخليط في قالب دائري أو مربع وغطيه بورق الألمونيوم.

ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك الخليط.

حسب الرغبة إذا كنتي ترغبي في إضافة نكهة الشوكولاتة يمكنكِ إضافة ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الغير محلى إلى خليط الحليب.

طريقة التزيين يمكنك تزيين كيكة البسكويت الباردة بالكريمة المخفوقة أو الفواكه أو الشوكولاتة المبشورة.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة

المقادير:

300 جرام بسكويت شوكولاتة.

500 مل حليب.

5 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

50 جرام زبدة.

50 جرام شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة ضعي الحليب والسكر والنشا والكاكاو وقلبي باستمرار حتى يذوب السكر والنشا، ثم ضيفي الزبدة وقلبي حتى تذوب.

ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

في صينية متوسطة الحجم، رصي طبقة من البسكويت.

ثم اسكبي فوقها طبقة من خليط الحليب، كرري الطبقات حتى انتهاء المكونات.

بعد ذلك غطي الصينية بورق نايلون واتركيها في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل حتى تتماسك.

قبل التقديم زيني الكيكة بالشوكولاتة المبشورة

نصائح لعمل كيكة البسكويت الباردة

لجعل كيكة البسكويت الباردة أكثر كثافة يمكنك إضافة نصف كوب من الحليب المجفف إلى خليط الحليب والنشا، وإذا كنتي تستخدمي بسكويت الشوكولاتة فيمكنك عدم وضع الكاكاو مع خليط الحليب، كيكة البسكويت الباردة بدون بيض قابلة للتخزين في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.