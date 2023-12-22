بالصوص الأبيض أعملي السينابون الأصلي بعجينة قطنية هشة وبطعم زي بتاع المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض الخطير بطعم رائع ومذاق جميل، يحضر السينابون بمكونات سهلة فقط تحتاج إلى ترتيب واتباع خطوات متتالية للحصول على نتيجة ناجحة من أول مرة، عليك توفير المكونات كاملة واتباع خطوات التحضير وبعدها تمتعي بسينابون جميل هش ولذيذ وإضافة مميزة للصوص الابيض الخطير.

مكونات عمل السينابون بالصوص الأبيض

2 كوب دقيق أبيض منخول.

نصف كوب حليب دافئ.

عدد 1 بيضة.

4/1 كوب سكر بودرة.

3/1 كوب زبدة مذابة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

خطوات طريقة عمل السينابون

نبدأ في خلط اللبن والسكر والخميرة في وعاء ونقلبهم ونتركهم جانباً حتي تتفاعل معاً.

بعد تفاعل الخميرة نضع البيض والفانيليا والسكر.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والبيكينج بودر بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتي تتجانس المكونات مع بعضها.

نبدأ في عجن المكونات حتي تصبح متماسكة ولينة جداً.

نغطي وعاء العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة.

بعد مرور الساعة نأخذ العجينة ونضعها على سطح نظيف ومتساوي مرشوش بالقليل من الدقيق.

نفرد العجينة بالنشابة على شكل مستطيل.

ثم نجهز الحشوة ونخلط ملعقتين السكر والقرفة والكاكاو معاً.

ثم ندهن العجينة بالزبدة ونرش الحشوة.

نلف العجينة على شكل أسطونة ومن ثم نقطعها قطع متساوية.

نأتي بصينية مدهونة زيت ونضع قطع السينابون مع ترك مسافة بينهم.

نسخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة.

ندخل الصواني في الفرن حتي تنضج لمدة 20 دقيقة على الأقل.

والآن نقوم بتجهيز صوص السينابون عن طريق مزج كوب من السكر البودر مع ربع كوب زبدة مع 8 قطع من الجبنة الكيري مع ثلاثة ملاعق من الحليب مع رشة فانيليا باستخدام الخلاط الكهربائي.

عند نضج السينابون نخرجه من الفرن ونضيف إليه الصوص اللذيذ.

تقدم قطع السينابون بجانب القهوة أو العصير وبالهنا والشفا.