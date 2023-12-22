مشروبات شتوية لا تعمل على زيادة الوزن لشتاء دافئ وجسم مثالي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يأتي فصل الشتاء يرغب العديد من الأشخاص فى تناول المشروبات الدافئة التى تساعد على الدفء وتعطي شعور بالراحة، ولكن يوجد بعض المشروبات التى تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية مما تعمل على زيادة الوزن، ولذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال مجموعة من المشروبات الشتوية التى لا تعمل على زيادة الوزن.

مشروبات شتوية لا تعمل على زيادة الوزن

يوجد العديد من المشروبات الشتوية التى لا تعمل على زيادة الوزن ومن هذه المشروبات ما يلي:

الشاي: يعد الشاي أحد المشروبات الشهيرة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما أنه لا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة حيث أن كوب الشاي الأسود يوجد به 2 سعر حراري تقريبًا.

القهوة: تعتبر القهوة من المشروبات التى تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فيوجد بكوب القهوة 5 سعرات حرارية تقريبًا، بالإضافة إلى أنها يوجد بها مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض.

الحساء: يعتبر الحساء خيار جيد للوجبات الخفيفة التي فى فصل الشتاء ولا يوجد بها سعرات حرارية مرتفعة حيث يوجد بكوب حساء الخضار الواحد 100 سعر حراري تقريبًا.

القرفة: وهى من التوابل الشعبية المستخدمة بالكثير من الأطباق والمشروبات وبها فوائد صحية عديدة لذلك يفضل تناولها فى فصل الشتاء.

الزنجبيل بالليمون: يعتبر الزنجبيل بالليمون من المشروبات الرائعة فى فصل الشتاء وبها فوائد صحية كثيرة كما أنه لا يوجد به سعرات حرارية مرتفعة بجانب أنه يساعد فى عملية الحرق.

مشروبات ساخنة من الفواكه أو من الخضراوات: يمكن صنع العديد من المشروبات الدافئة الصحية باستخدام الفواكه أو الخضروات، حيث يمكن عمل شراب التفاح الدافئ وذلك من خلال الماء والتفاح والقرفة، كما يمكن عمل عصير الخضار الدافئ وذلك من خلال العديد من الخضروات المختلفة كالجزر والبنجر والكرفس.

نصائح لتناول المشروبات الشتوية من دون زيادة الوزن

توجد مجموعة من النصائح التى تتعلق بتناول المشروبات الشتوية من دون إحداث زيادة فى الوزن وهذه النصائح هي: