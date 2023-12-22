دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في العثور على الطرق الفعالة والمستدامة. يعتبر الكرش أحد المشكلات الشائعة ولكن من خلال اتباع بعض الطرق الصحيحة والعادات الحياتية السليمة يمكنك التخلص من الكرش في أيام قليلة، والكرش قد تعاني منه السيدات والرجال والفتيات والأولاد بمختلف الأعمار على حد سواء، وفي بعض الأحيان يعاني البعض من مشكلة الكرش بسبب جسمهم ذو الوزن القليل بالرغم من ذلك يظهر الكرش، ولهذا تكمن المشكلة، حيث أنهم يجدون صعوبة في اتباع حمية غذائية، ولهذا يجب اتباع التغذية السليمة مع بعض التمارين الرياضية التي تسهم في التخلص من تلك المشكلة مع الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

ما هي أفضل طرق التخلص من الكرش؟

تلعب التغذية السليمة دورًا حاسمًا في التخلص من الكرش، وينصح بتناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة تحتوي على نسبة ملائمة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، ويمكنك أن تقلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية السكرية، وأكثر من تناول الخضروات والفواكه والألياف.

شرب الماء بكميات كافية يلعب دورًا هامًا في عملية التخلص من الكرش، حيث يساعد الماء في تحفيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، ويساعد في التخلص من السموم والفضلات في الجسم، قم بتناول الكمية الموصى بها من الماء يوميًا.

الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لصحة الجسم والتخلص من الكرش، فعندما يكون نومك غير كاف، قد يزيد إفراز هرمون الجوع ويقل إفراز هرمون الشبع، مما يزيد من شهيتك للأطعمة العالية بالسعرات الحرارية والدهون.

احرص على أن تقلل من توترك حيث يؤدي التوتر والإجهاد المستمر إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي قد يساهم في تراكم الدهون في منطقة البطن لذا، من المهم ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل وممارسة النشاطات التي تساعد على تقليل التوتر وتحسين الصحة العقلية.

التمارين الرياضية للقضاء على الكرش

تعتبر التمارين الرياضية البدنية أحد أفضل الطرق للتخلص من الكرش، يمكنك ممارسة التمارين القلبية مثل الجري، وركوب الدراجة الهوائية، والسباحة، وتمارين القوة مثل رفع الأثقال وتمارين البطن المختلفة، وعليك أيضًا بزيادة النشاط البدني العام في حياتك اليومية قم بالمشي لمسافات أطول، واستخدم السلالم بدلاً من المصعد، وقم بممارسة الأنشطة البدنية، هذه الخطوات البسيطة تساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية.