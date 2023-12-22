القرص بالسمسم والسكر مثل الأفران بعجينة اقتصادية غير مكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرص بالسمسم والسكر هي من المعجنات المفضلة لدى الكثيرين، فهي تتميز بمذاقها الحلو اللذيذ، وقدرتها على إشباع الجوع، ويمكن إعدادها في المنزل، وتفضل الأمهات أن تحضر أطعمة أبنائها من المنزل لتكون صحية وآمنة بدون إضافة مكونات حافظة أو غير صحية، وتعد القرص بالسمسم ومن أسهل المعجنات التي لا تحتاج مجهود في تحضيرها اقتصادية جدًا.
القرص بالسمسم والسكر مثل الأفران
- كيلو من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الزيت مخلوط عليه معلقتين من السمن.
- نصف كوب سكر.
- ثلاث أكواب إلا ربع حليب.
- 3ملاعق كبار حليب بودره.
- معلقه كبيره من الخميره.
- معلقه كبيره من بيكنج بودر ومعلقه صغيره فانيليا ومعلقه صغيره ملح.
- كوب من السمسم المحمص.
طريقه تحضير عجينة قرص السمسم
نحضر إناء عميق نضع بع كوب من الحليب الدافئ والسكر ونخلطهم جيدا ونتركه جانبا لتنشط الخميره، ثم نضيف للخليط بعد مرور ربع ساعه الملح والفانيليا والحليب البودرة ونخلط جيدا ثم نضيف الزيت المضاف له السمن ونخلط المكونات حتى تتجانس، ثم نبدأ في إضافة البيكنج بودر للدقيق ونخلطهم جيدا ببعض ثم نضيف الدقيق للخليط بالتدريج مع التقليب، ثم نبدأ في العجن ثم نضيف باقي الحليب الدافئ بالتدريج مع العجن إلى أن نحصل عل عجينه طريه لينه قابله للتشكيل، نترك العجينه جانبا ونتركها ترتاح وتختمر ثم نبدأ في تقطيع العجينه لكور متساويه في الحجم ونتركها تختمر مره أخرى، نحضر الحشو نقوم بخلط السكر والقرفة ومعلقتين الماء ونقلب الحشو جيدا، ثم نبدأ بفرد كل كوره من العجين ونضع الحشو بداخلها ونغلق عليها جيدا ونضغط ضغطه خفيفه عليها، ثم ندهن الوجه بالعسل ونرش عليها السمسم بشكل مكثف ونرص القرص في صينيه أو صاج ونتركها تختمر، ثم ندخلها الفرن على درجه حرتره 180درجه مئويه . نخرجها من الفرن ونرصها فى علبه خزين لتظل طريه.