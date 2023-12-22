«ممنوع ممنوع دخول الاطفال نهائيا».. ضعي "زيت الزيتون والموز" كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك ال 70 عاماً.. حياتك الزوجية هتتغير 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على وصفة زيت الزيتون مع الموز، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام زيت الزيتون في إعداد وصفات طبيعية مفيدة للجسم والبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية لكل منهما، وهذه الوصفة يعتبر زيت الزيتون مع الموز من الوصفات الطبيعية الفعالة في تكبير المناطق الأنثوية. أما بالنسبة للنساء، فقد لجأن إلى محركات البحث المختلفة للبحث عن طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنوضح لكِ طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا.

تعرفي على مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

لكي يتم تحضير وصفة زيت الزيتون والموز بطريقة صحيحة نحتاج إلى عدة مكونات وهي كالتالي:

فاكهة الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

تعرفي على طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز

تعتبر وصفة زيت الزيتون والموز من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة لتكبير المناطق الأنثوية. بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة، فهو آمن للجسم، لعدم احتوائه على مواد كيميائية ضارة، وحتى يتم تحضيره بشكل صحيح يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً: نحضر وعاءً صغيراً، ثم نهرس الموز حتى يصبح ناعماً.

ثانياً: أضيفي إلى الموز الناعم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وثلاث ملاعق أخرى من زيت الحلبة، ثم قومي بخلطهم جيداً.

ثالثاً: أضيفي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية إلى الخليط، ثم قومي بتحريكهم جيداً حتى تذوب الخميرة.

تعرفي على الطريقة الصحيحة لاستخدام وصفة زيت الزيتون والموز

يتم استخدام وصفة زيت الزيتون والموز بأكثر من طريقة. يجب على النساء الراغبات في زيادة الوزن بشكل عام تناوله يومياً بعد كل وجبة، أما إذا كن يرغبن في تكبير المناطق الأنثوية فقط فيجب وضع الخليط على هذه المناطق لمدة خمس دقائق فقط، وفي كلتا الحالتين سوف تلاحظين الفرق في أسبوع واحد فقط.

تعرفي على فوائد وصفة زيت الزيتون والموز

هناك العديد من الفوائد لوصفة زيت الزيتون والموز، ومن أبرزها ما يلي:

علاج النحافة، حيث يعمل على فتح الشهية.

تكبير المناطق الأنثوية كالشفاه، وذلك لدوره الفعّال في تحفيز الجسم على إنتاج هرمون الأستروجين.

تغذية البشرة والشعر.

شد الجلد والتخلص من الترهلات