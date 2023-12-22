اعمليه الآن بشكل مختلف.. مكونات وخطوات عمل الكوكيز بالليمون

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوكيز هي حلوى صغيرة الحجم ومشهورة في جميع أنحاء العالم، ويشتهر بقوامه اللين و الهش والطعم الرائع مما جعله يحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، وتعتمد طريقة إعداد الكوكيز على العديد من الوصفات المختلفة بما في ذلك القوام المختلف والنكهات المتنوعة، والآن سوف نعرض مكونات وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات عمل الكوكيز

تشمل المكونات الأساسية للكوكيز الدقيق والزبدة والبيض و السكر و الفانيليا، كما يمكن إضافة المكسرات، شرائح الشوكولاته، والآن نتناول مكونات التحضير كما يلي:-

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

ملعقة كبيرة من السبرنكلز الملون.

كوب من الزبدة أو السمن.

2 كوب من السكر الناعم.

2 كوب الدقيق الابيض.

طريقة تحضير عمل كوكيز

نبدأ في تشغيل الفرن على درجة متوسطة، ونضع صينيتين بورق الزبدة.

ونضع الزبدة أو السمن في وعاء عميق، ثم يتم التقليب الخليط كوب من السكر حتى يتم الخلط جيد.

نضع الدقيق الابيض والفانيلا ونقوم بخلطهم معا مع الزبدة.

ونضع كمية المناسبة من عجينة الكوكيز باستخدام مغرفة الآيس كريم حتى تكون القطع متساوية الأحجام.

نقوم قطع البسكويت على طبق مرشوش معلقة السكر تغطيتها.

نضع قطع البسكويت على صينية الفرن، يجب ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى وذلك حتى لا تلتصق ببعضها عند نضجها في الفرن.

نقوم بضغط على قطع البسكويت بقاع كوب فردها قليلا.

ونضع صينية البسكويت في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي.

نقوم برفع الصينية من الفرن ونقوم با اخراج الصينية حتى تبرد ثم نقوم إخراجها ونقوم بوضعها في أطباق التقديم.

مكونات عمل كوكيز الليمون

3 كوب من الدقيق الابيض .

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قليل من بشر حبة ليمون.

1/2 كوب من الزبدة أو السمن.

كوب من السكر الناعم .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

2 من بيض.

طريقة التحضير عمل الكوكيز الليمون

نقوم أولا تشغيل الفرن على درجة متوسطة.

ثم نقوم إحضار وعاء ونضع في من الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي و نخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس الخليط وتصبح كريمية القوام.

نضيف البيض ونضع الفانيلا ونبدأ فى تجانس المكونات حتى يختلط المكونات.

ثم نقوم بوضع الدقيق الابيض والبيكنغ باودر ونضع الخليط السابق، ثم نضع عصير الليمون وبشرة، ونخلط المكونات قليلا حتى تتجانس وتتكون عجينة.

نبدأ في تقطيع العجينة إلى احجام حسب الكمية والتى ترغبي فيها .

ثم توضع على صينية الفرن. ونضع صينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تتحمر أطرافها.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتوضع خارج الفرن حتى تبرد ثم نضعها فى طبق التقديم.

مكونات صوص الليمون

1/2 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب ماء.

1/4 كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل صوص الليمون

في قدر على نار متوسطة، اخلطي عصير الليمون والماء والسكر والملح.

اتركي الخليط حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق، أو حتى يذوب السكر.

أضيفي الزبدة وقلبي حتى تذوب.

ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

مقادير البيتيفور

250 جرام زبدة طرية.

200 جرام سكر بودرة.

4 بيضات.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

500 جرام دقيق.

رشة ملح.

طريقة عمل البيتيفور