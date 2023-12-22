حلى التمر البارد: وصفة اقتصادية ولذيذة وسريعة التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتميز التمر بمذاقه الغني والمميز والذي يمكن استخدامه في تحضير ألذ أطباق الحلويات، ويعتبر حلي التمر من الحلويات ذات سيط واسع يعرفها الكبير والصغير، ‏يتمتع هذا الحلى بمميزات كثيرة وذلك بسبب المكونات والعناصر الغذائية التي تعمل على إمداد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة لممارسة حياته ويحافظ على نشاطه ويستمر في التركيز وعدم التشتت.في هذا المقال نقدم لكم أفضل طريقة عمل حلى التمر البارد بأفضل المكونات وأقلها تكلفة.

‏مقادير حلى التمر البارد

‏لتتمكني من تحضير حلى التمر البارد يجب عليك التأكد من توافر المكونات الآتية:

‏10 حبات من التمر.

‏كوب دقيق اللوز.

‏‫1\2 كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

‏‫1\2 كوب من زيت جوز الهند.

‏‫1\2 كوب من بودرة الكاكاو.

‏ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

‏طريقة تحضير حلى التمر البارد

‏نقدم لك أفضل طريقة تحضير حلى التمر البارد لتقديمه لأطفالك في فصل الصيف و علمًا بأن مدة التحضير لا تحتاج سوى 10 دقائق، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

‏في البداية نجهز التمر بنقعه في الماء لمدة لا تقل عن ساعة حتى نستطيع إزالة النوى منه بكل سهولة. ‏يتم خلط دقيق اللوز وجوز الهند المبشور الناعم وزيت جوز الهند وبودرة الكاكاو وبذور الشيا في محضرة الطعام ثم نضيف التمر ويتم عجن الخليط جيدًا حتى تجانس جميع المكونات. ‏ نشكل الخليط على شكل كرات ثم نغطيها بجوز الهند المبشور ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ‏يتم تقديمه بعد إخراجه من الثلاجة مع القهوة أو المشروب المفضل لك. ‏بالهنا والعافية.

‏في هذا المقال نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل حلى التمر البارد الذي يحتوي على الاتي :