ماذا يحدث للجسم في حالة تناول العدس في الشتاء.. حقائق مذهله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد العدس واحد من أبرز الأطعمة المفضلة من قبل الغالبية العظمى من ربات البيوت المصريات في فصل الشتاء، فإلى جانب كونه أحد أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالحرارة اللازمة في هذا الفصل، ألا أنه يتضمن العديد من الفوائد الصحية، وهذا ما سنلقي عليه الضوء من خلال مقالنا.

الفوائد العديدة للعدس الأحمر

لقد أكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية على تضمن العدس الأحمر على فوائد غذائية عدة، نوضحها كالآتي:

يساهم بفاعلية في تحسين الجلد، فيتضمن العدس عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، والتي من شأنها الرفع من صحة الجلد، ومن ثم تعمل على التعزيز من نضارة الجلد.

يعمل على تحسين الصحة بوجه عام، ذلك نظرًا لغناه بالأحماض الأمينية الأساسية والتي تقوم بدور كبير في تعزيز صحة الدماغ وتحسين كل من الذاكرة والتركيز.

الحد من معدلات الكوليسترول، وذلك لاحتوائه قدر كبير والأحماض الأمينية والتي تعزز كثيرًا من صحة القلب أيضًا.

يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة للجسم، على سبيل المثال (فيتامين B1 – فيتامين B 6 – البوتاسيوم – المغنسيوم – الزنك – الفولات – النحاس).

يقوم العدس بدور كبير في بناء العضلات، وذلك نظرًا لاحتوائه على عنصر البروتين الذي يحسن الصحة بصورة عامة.

المساهمة الفعالة في التحسين من عملية نقل الأكسجين التي تتم داخل الجسم، وذلك نظرًا لتضمنه عنصر الحديد الذي يقلل كثيرًا من فرص الإصابة بفقر الدم.

طريقه عمل شوربه العدس