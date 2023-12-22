عجينة العشر دقائق بالزبادي اعمليها بكل سهولة لجميع أنواع المخبوزات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عجينة العشر دقائق بالزبادي هي عجينة سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلى تخمير طويل مما يجعلها خيار مثالي لتحضير المعجنات والبيتزا والفطائر وغيرها من الأطباق، وسوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالزبادي بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالزبادي

المقادير

كوب ونصف من الزبادي.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

خطوات التحضير

أولا قومي بإحضار وعاء عميق مناسب للخلط واخلطي الزبادي مع الملح والسكر والخميرة.

ضيفي كوب من الدقيق واخلطي حتى تختلط المكونات، ثن ضيفي الزيت واخلطي بشكل جيد.

ضيفي الدقيق المتبقي بالتدريج حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.

بعد أن تختمر العجينة قومي بتقسميها إلى كرات حسب الرغبة، ثم شكلي العجينة حسب الرغبة.

اخبزي العجينة في فرن مسخن درجة حرارة متوسطة لمدة 20-25 دقيقة.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالحليب

المكونات

5 أكواب دقيق.

2 كوب حليب سائل.

2 ملعقة أكل كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة أكل كبيرة سكر.

ذرة ملح.

ربع كوب زيت.

خطوات التحضير

احضري وعاء وضعي الحليب والخميرة الفورية والسكر وكوبين دقيق فقط، قلبي حتى تتجانس المكونات.

غطيها واتركيها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة الغرفة.

بعد مرور 10 دقائق ضيفي الزيت والدقيق المتبقي وتعجني حتى تصبح العجينة طرية.

غطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

استخدمي العجينة لتحضير ما تريدين من المخبوزات مثل البيتزا أو الكرواسون أو الفطائر.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالبيض

المكونات

5 أكواب دقيق.

كوب ونصف حليب سائل.

ملعقة ونصف كبيرة خميرة فورية.

ملعقة ونصف كبيرة سكر.

ذرة ملح.

ربع كوب زيت.

بيضة.

خطوات التحضير

احضري وعاء وضعي الحليب والخميرة الفورية والسكر والبيض وقلبي حتى تتجانس المكونات.

ثم غطيها واتركيها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة الغرفة.

بعد مرور 10 دقائق ضيفي الزيت والدقيق المتبقي وتعجني حتى تصبح العجينة طرية.

غطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

استخدمي العجينة لتحضير ما تريدين من المخبوزات مثل البيتزا أو الكرواسون أو الفطائر.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق باللبن الرائب

المقادير

كوب لبن رايب.

كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

3 ملاعق سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب زيت نباتي.

خطوات التحضير

احضري وعاء عميق اخلطي اللبن الرائب والماء الدافئ.

نصائح لعمل عجينة العشر دقائق بالزبادي

استخدمي زبادي دافئ حتى تتفاعل الخميرة بشكل جيد، يجب أن يتم إضافة الدقيق بالتدريج حتى لا تصبح العجينة قاسية، كما يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى العجينة حسب الرغبة مثل الجبن أو الخضروات أو التوابل، كما يمكن أيضا أن تستخدمي هذه العجينة لتحضير البيتزا والمعجنات والفطائر وغيرها من الأطباق، ويمكن حفظ العجينة في الثلاجة لمدة يومين أو في الفريزر لمدة شهر.

إذا كانت العجينة لزجة ضيفي المزيد من الدقيق بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة، وإذا كانت العجينة جافة ضيفي المزيد من الماء الدافئ بالتدريج حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية، يمكنك استخدام الزبادي العادي أو الزبادي اليوناني في هذه الوصفة.