لكل عروسة قبل فرحها عايزة جسمها يبقي قشطة وناعم استخدمي الخلطة دي وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبييض وتقشير الجسم بخلطة الخميرة المميزة التي تحضر في المنزل بكل سهولة، نعرض لكم متابعينا الكرام في هذا المقال خلطة سحرية طبيعية مئة في المئة تساعد بسهولة في تبييض وتقشير الجسم بكل سهولة والنتيجة مضمونة وسريعة، استخدام الخميرة على البشرة آمن تماما يقدم لها الكثير من الفوائد التي تجعلها تبدو طوال الوقت نقية ومشرقة، بكل سهولة عليك تجربة الخلطة وسوف تستمتعي بنتيجة مضمونة بشرة نقية خالية من الاسمرار والجلد الميت في جلسة واحدة فقط، نتابع معكم الآن كافة التفاصيل اللازمة التي تحتاجها الخلطة وكيفية استخدامها بكل سهولة على البشرة.

تبييض وتقشير الجسم بخلطة الخميرة

تحضير خلطة الخميرة يحتاج إلى توفير بعض الخطوات الأساسية التي تساعد في التحضير، وتتمثل تلك المكونات في الآتي:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم.

القليل من عصير الليمون.

ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير خلطة الخميرة لتبييض وتقشير البشرة

لتحضير الخلطة واستخدامها بكل سهولة على البشرة عليك توفير مجموعة المكونات السابقة واتباع الخطوات التالية التي سوف نعرضها لكم الآن: