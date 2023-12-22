"له مفعول السحر" ... أقوي مشروب لتنظيف القولون من السموم ستخرج فضلات صلبة كالأحجار وستخف بطنك بشكل كبير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بآلام وأوجاع في المعدة مع وجود تقلصات مستمرة، ولعل من أبرزها الطعام المتحجر على شكل براز داخل القولون، وبناء عليه قد يبحث البعض عن الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف القولون، نظرا لأن تراكم الطعام داخل المعدة يمكن أن يؤدي إلى حدوث العديد من الأمراض للإنسان لعل من أبرزها الإصابة بسرطان القولون، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم مشروب من الأعشاب الطبيعيه يساهم في تنظيف القولون والتخلص من الأحجار الموجودة فيه حتى ولو منذ عدة سنوات تابعونا للتفاصيل.

وصفة التخلص من البراز المتحجر

هذه الوصفة سحرية تعمل على تنظيف القولون وطرد السموم الموجودة في داخل القولون وتقليل الشعور بالألم:

المكونات

عدد ملعقة من اليانسون المطحون.

عدد معلقة كبيرة من عسل النحل

عدد كوب من الحليب.

عدد ملعقة من الحلبة المطحونة.

طريقة تحضير المشروب

نحضر اناء ونضع فيه كمية اللبن السابق ذكرها ونضع عليه كلا من مطحون الحلبة واليانسون ويوضع هذا الوعاء على النار مع تقليب المكونات معا ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

الخطوة الثانية نقوم بصب هذا المشروب في كوب التقديم ويتم تحليته بملعقة من العسل مع التقليب جيدا لتمام ذوبان العسل، على أن يتم تناوله ثلاث مرات يوميا وهو كفيل بأن يقوم بتنظيف القولون والتخلص من الأطعمة المتراكمة فيه أولا بأول.