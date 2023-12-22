ضاع عمرنا واحنا منعرفش.. لماذا يجب عليك النوم عاريا حتى في الشتاء؟.. خبير يكشف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول ليالي الشتاء الباردة، يفضل العديد من الأفراد ارتداء ملابس ثقيلة لمواجهة البرد، حيث يعتقد الجميع أنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم في الشتاء، ولكن على العكس من ذلك فقد كشف الخبير البريطاني سامي مارجو أن النوم عاري له العديد من الفوائد الصحية والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة.

فوائد النوم عاريا

يؤكد سامي مارجو، الخبير البريطاني المعتمد في العلاج الطبيعي وتخصص النوم، أن الذهاب إلى الفراش بملابس ثقيلة جداً قد يؤثر سلباً على جودة نومك، وفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية وتأثير حرارة جسمك يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم نومك، حيث يتفاعل مع إيقاعك اليومي وساعة الجسم الداخلية التي تدير دورة النوم والاستيقاظ، كما يرتبط الانغماس في نوم عميق بانخفاض حرارة جسمك، ولذلك قد يكون النوم بدون ملابس إشارة إلى استعداد جسمك لدخول مرحلة النوم.

أضرار النوم عارياً

في فصول البرد، يُمكن أن يكون النوم بدون ملابس مفيدًا أيضًا لتعزيز العلاقة الحميمة الجسدية والعاطفية ويُسهم الاتصال الجلدي في زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المرتبط بمشاعر الحب والتلاحم.

كما تشير الدراسات إلى أن النوم بدون ملابس يجلب فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية والحفاظ على درجة حرارة الجسم بطريقة صحية، ويُمكن أن يساهم في تحسين جودة النوم وصحة البشرة.

وتظهر بعض الأبحاث أن الفوائد قد تمتد إلى تقليل القلق والتوتر، وتحسين صحة المنطقة التناسلية، والوقاية من زيادة الوزن، وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، إلى جانب زيادة فرص الخصوبة للرجال وتعزيز الثقة بالنفس وغيرها من الامور التي قد تجعلك تعاني من بعض المشكلات.