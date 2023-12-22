جمالك هيبان وهتشكريني.. كريم النشا والخميرة الكنز الطبيعي لتسمين الوجه وتفتيح رائع للبشرة والتخلص من الحبوب

مقادير طريقة عمل كريم النشا والخميرة

لتحضير وصفة فريدة، يكفي توفر بعض المكونات البسيطة والمتاحة، وتشمل:

– ملعقة كبيرة من الخميرة النباتية.

– ملعقتين كبيرتين من النشا.

– ملعقة كبيرة من ماء الورد.

– ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

– ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الوصفة

لتحضير هذه الوصفة الفريدة، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1. في طبق عميق، ضع النشا والخميرة وافتتح الخميرة جيدًا.

2. أضف دقيق الأرز وقم بتحريك المكونات لضمان اندماجها.

3. أضف الحليب السائل وامزج بعناية مع المكونات.

4. أضف ماء الورد وقم بالتحريك حتى تحصل على قوام كريمي.

5. ضع عصير الليمون وامزج جيدًا مع الخليط.

6. أخيرًا، أضف زيت الزيتون وامزج المكونات حتى يمتزج الزيت بشكل جيد مع الخليط.

طريقة استعمال كريم النشا والخميرة

لتحقيق نتائج سريعة وفعالة، يُنصح باتباع هذه الخطوات بعناية:

1. ابدأي بغسل البشرة جيدًا باستخدام غسول مناسب لكِ وباستخدام الماء الدافئ.

2. قمي بغسل وجهك بعناية باستخدام الماء الدافئ، ثم جفّفي بشرتك بعناية.

3. قسّمي توزيع الكريم على البشرة بحركات دائرية خفيفة حتى يتم امتصاصه بشكل جيد.

4. ضعي طبقة إضافية من الكريم على البشرة.

5. اتركي الكريم على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.

6. قومي بتدليك الكريم بحركات دائرية خفيفة من الأسفل إلى الأعلى.

7. اغسلي البشرة جيدًا بالماء الدافئ، ثم اشطفي بالماء البارد لإغلاق المسام.

8. استخدمي كريم مرطب مناسب لبشرتك لترطيبها بشكل جيد.

9. يُفضل تكرار هذه العملية أربع مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.