مفاجآت ولا فالخيال الحق استغلها .. تخفيضات عيد ميلاد كارفور 2024 وخصومات مؤكدة تصل إلى 70 % على المنتجات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرض كارفور في هذه الأيام عروض كثيرة وتفاجأت لعملاء ها المميزين من كل نهاية عام حيث انه يتفنن في العروض والخصومات والعروض بشكل كبير لتصبح خيالية في نهاية شهر ديسمبر بمناسبة رأس السنة الميلادية وأيضًا في بدايات شهر يناير لعيد ميلاد كارفور وذكرى افتتاحه في مصر، حيث يشهد تقديم خصومات كبرى على كافة السلع والمنتجات التي تتواجد بداخله، خاصة وهو يشمل كافة الأقسام التي يحتاج إليها المواطنين ليتمكن الأفراد م من دخول الهايبر وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم العروض
يبحث الناس عن أماكن بيع المواد الاستهلاكية والغذائية لاستكمال الشهر بأسعار في متناول الجميع وأغلبهم ربات البيوت والعريس حيث يهتم الجميع بمتابعة أفضل الأماكن التي تقدم عروض وخصومات حقيقية للمساهمة في حل الأزمة الواقعة في تلك الفترة مع غلاء الأسعار، وأعلنت فروع كارفور المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وجود خصومات حقيقية تبقى وتستمر كل أسبوع وتصل إلى ذروتها مع عيد ميلاد كارفور والذي يكون في الأول من يناير وحتى التاسع من يناير من كل عام، وفيه تصل نسبة ا
لخصم إلى 70 % على أغلب السلع والمنتجات التي يضمها
عروض كارفور أون لاين
أتاحت فروع كارفور المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لكافة المواطنين إمكانية الشراء أون لاين عن طريق الإنترنت والاستفادة بنفس الخصومات والعروض المقدمة من الفروع، ويكون الشراء سواء عن طريق تحميل الابلكيشن الخاص بموقع كارفور في هذا المقال قمنا بشرح بعض المعلومات