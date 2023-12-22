مفاجآت ولا فالخيال الحق استغلها .. تخفيضات عيد ميلاد كارفور 2024 وخصومات مؤكدة تصل إلى 70 % على المنتجات

يبحث الناس عن أماكن بيع المواد الاستهلاكية والغذائية لاستكمال الشهر بأسعار في متناول الجميع وأغلبهم ربات البيوت والعريس حيث يهتم الجميع بمتابعة أفضل الأماكن التي تقدم عروض وخصومات حقيقية للمساهمة في حل الأزمة الواقعة في تلك الفترة مع غلاء الأسعار، وأعلنت فروع كارفور المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وجود خصومات حقيقية تبقى وتستمر كل أسبوع وتصل إلى ذروتها مع عيد ميلاد كارفور والذي يكون في الأول من يناير وحتى التاسع من يناير من كل عام، وفيه تصل نسبة ا

لخصم إلى 70 % على أغلب السلع والمنتجات التي يضمها

عروض كارفور أون لاين

أتاحت فروع كارفور المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لكافة المواطنين إمكانية الشراء أون لاين عن طريق الإنترنت والاستفادة بنفس الخصومات والعروض المقدمة من الفروع، ويكون الشراء سواء عن طريق تحميل الابلكيشن الخاص بموقع كارفور في هذا المقال قمنا بشرح بعض المعلومات