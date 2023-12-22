"هتنسف الدهون نسف" .. خلطة جبارة لتنظيف حوائط المطبخ من الدهون والزيوت المتراكمة في ثواني هترجع جديدة .. هتنور زي الأول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعاني من حوائط المطبخ التي قد تسبب لك الإحراج، وذلك لأنها ملطخة بالدهون التي تنتج من تطاير الزيوت والدهون عليها، فعلى الرغم من ذلك نطمئن جميع ربات البيوت حيث نقدم لكم الحل السحري لذلك وفي نفس الوقت ليس لها أي أضرار جانبية؛ والسبب أنها تتكون من مواد طبيعية آمنة وبسيطة حيث إن لم تكن متوفرة في المنزل يمكن ايجادها بكل سهولة، بالإضافة إلى وجود نصائح للعناية بالمطبخ والحفاظ عليه، وسنتعرف على كل هذا بشكل مفصل فتابعونا.

طريقة للتخلص من دهون حوائط المطبخ

تتكون تلك الطريقة من بعض المكونات وهي عبارة عن:

½ كوب خل

½ كوب سائل أمونيا

مسحوق التنظيف

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من ملح الليمون

أما عن طريقة التحضير فإنها سهلة وسريعة وتتمثل في:

خلط سائل الأمونيا مع سائل التنظيف في وعاء كبير

بعد ذلك إضافة باقي المكونات وتقليبهم معا حتى تمام الامتزاج.

استخدام تلك الوصفة من خلال قماشة أو فوطة وبعد ذلك تركها على الحائط حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك مسح الحوائط بواسطة فوطة نظيفة.

نصائح للحفاظ على نظافة المطبخ

إلى ربات البيوت هذه بعض النصائح التي تحافظ على نظافة مطبخك وعند معرفتها والعمل بها نضمن لك مطبخ جميل ونظيف وهذه النصائح هي: