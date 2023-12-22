"هتندم ندم عمرك" .. احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين وطرق عمل الخبز في المنزل .. معلومة ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخبز المكون الرئيسى في تناول الطعام، لذلك تلجأ الكثير من الأمهات خاصة العاملات منهن لتخزين العيش في الفريزر حتى لا تحتاج للذهاب إلى الفرن بصفة يومية، ولكن يتم تخزين الخبز بشكل خاطئ مما يمثل ذلك خطورة على صحة أفراد الأسرة، وهذا سوف نتناوله بالتفصيل فى هذا المقال من خطورة تخزين الخبز بالطرق الخاطئة والطريقة الصحيحة للتخزين.
خطورة تجميد الخبز في الفريزر
- يسبب تجميد العيش الذي نتناوله يوميا تراكم البكتيريا بشكل كبير، كما أنها تنتقل للجسم بطريقة سريعة.
- وأيضا من الأمر الخاطئ هو حفظ الخبز في أكياس من البلاستيك وذلك لأنه يساعد على الإصابة بأمراض خطيرة.
- لذلك يفضل عدم تخزين الخبز في الفريزر وتجميده لفترة طويلة.
- لا توجد خطورة كبيرة على الجسم ولكن يجب عدم تخزينه لفترات طويلة.
الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز في الفريزر
إذا أردنا تخزين الخبز لفترة طويلة في الفريزر لابد من القيام بإتباع الخطوات التالية:
- أن تكون مدة التخزين قصيرة حتى لا تتراكم البكتيريا.
- يتم تخزين الخبز مدة لا تتعدى الثلاثة أيام.
- عندما يتم إخراج الخبز من الفريزر لابد أن يترك حتى يتخلص من الثلج نهائيا.
- حفظ الخبز في وعاء مخصص لذلك بعيدا عن الأكياس الرديئة.
- يفضل شراء الخبز طازج يوميا.
فوائد هامة لتناول الخبز
يوجد أنواع كثيرة من الخبز التي يتم تصنيع الدقيق منها وأيضا لها فوائد نذكرها فيما يلي:
- الخبز الأبيض يتم تصنيعه من القمح كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات.
- ويوجد به سعرات حرارية مفيدة للجسم.
- يساعد على مد الجسم بالطاقة ويشعره بالشبع مما يجعله يقوم بقضاء مهامه اليومية.