"وفري فلوسك واعمليه في البيت" .. تعرفي على طريقة عمل صابون المواعين الاصلى من زيت القلي المستعمل حتى لو محروق بدون تكاليف وبكميات كبيرة وبرائحة عطرية رائعة .. هتنبهري لما تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات كثيرًا عن كيفية التصرف في بواقى زيت القلي المستعمل، لذا يمكن إستخدامه فى صنع الصابون للمواعين فهو يعطي لمعانا ورائحة للمواعين، وقد يستخدم في غسل الأيدي إذا تم إضافة الجلسرين إليه، والذي يعمل على تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت، وينصح بعدم رمي الزيت في القمامة أو بيعه لأشخاص مجهولة حتى لا يتم إعادة تدويره وبيعه في الأسواق مرة أخرى، مما يسبب مشكلات صحية، لذلك نقدم لكم أسهل الطرق لإستخدام الزيت المستعمل فى عمل الصابون فى المقال التالى.
صابون المواعين الأصلى من الزيت المستعمل
يجب بعد الإنتهاء من القلي في الزيت يتم تبريده ثم تصفيته من أي شوائب من بقايا الطعام، على أن يتم تجميعه في زجاجة بلاستيك، وعند تكوين أول لتر من الزيت المستعمل نقوم بعمل الخطوات الآتية:
المكونات:
- لتر من الزيت المستعمل
- ربع كيلو دقيق.
- 5 معالق نشا.
- كوب من عصير الليمون دون إضافة مياه.
- ملعقة ملح أبيض.
- بوتاس.
- نصف كيلو رائحة تحضر من أقرب سوبر ماركت.
خطوات عمل الصابون بالزيت المستعمل:
- يتم تفريغ زجاجة الزيت المستعمل في طبق بلاستيك.
- يتم إضافة كمية من الدقيق، على أن يتم التقليب بشكل مستمر بواسطة ملعقة خشبية أو بلاستيك ويحظر وضع أي معدن في الزيت.
- يتم وضع مياه بشكل تدريجي على أن تكون ساخنة.
- إضافة البوتاس أو “الصودا الكاوية” إلى المكونات السابقة مع التقليب المستمر.
- يتم صب الخليط في وعاء خشبي أو سيليكون على أن يتم وضعه في الهواء لمدة 48 ساعة، بحيث يكون بعيدًا عن الشمس.
عمل الصابون بقشر الليمون
يمكن عمل الصابون بقشرة الليمون بطريقة سهلة وبسيطة فيما يلي:
المكونات:
- 5 أكواب مياه.
- قشر ليمون.
- بواقي الصابون على أن تكون مبشورة.
- كوب من الخل.
- 2 ملعقة بيكربونات صودا “بوتاس”.
خطوات عمل الصابون:
- يتم وضع الصابون المبشور مع 2 كوب ماء على النار حتى نجد أن الصابون بدأ في الذوبان.
- رفع الصابون المبشور من على النار حتى يبرد على أن يتم إضافة قشر الليمون وإعادته إلى النار مرة أخرى.
- يتم رفع الصابون من على النار وتصفيته من قشر الليمون وتركه حتى يبرد.
- يتم وضع قشر الليمون المغلي في خلاط الكهرباء ومعه كوب خل ويخلط على أعلى درجة حتى يصبح سائلا.
- يتم إضافة الليمون على الصابون مع التقليب المستمر حتى يكون متجانسا ومتماسك القوام، وبهذا يصبح جاهزًا لغسل المواعين.