"وفري فلوسك واعمليه في البيت" .. تعرفي على طريقة عمل صابون المواعين الاصلى من زيت القلي المستعمل حتى لو محروق بدون تكاليف وبكميات كبيرة وبرائحة عطرية رائعة .. هتنبهري لما تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات كثيرًا عن كيفية التصرف في بواقى زيت القلي المستعمل، لذا يمكن إستخدامه فى صنع الصابون للمواعين فهو يعطي لمعانا ورائحة للمواعين، وقد يستخدم في غسل الأيدي إذا تم إضافة الجلسرين إليه، والذي يعمل على تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت، وينصح بعدم رمي الزيت في القمامة أو بيعه لأشخاص مجهولة حتى لا يتم إعادة تدويره وبيعه في الأسواق مرة أخرى، مما يسبب مشكلات صحية، لذلك نقدم لكم أسهل الطرق لإستخدام الزيت المستعمل فى عمل الصابون فى المقال التالى.

صابون المواعين الأصلى من الزيت المستعمل