"عربية الغلابة وصلت" .. اشتري أشهر وأرخص سيارة ألمانية في السوق المحلي وبسعر جنان وبدون مقدم .. كل الناس هتركب عربيات خلاص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض الجميع لمواقف يرغب فيها أن يطير حتى يتمكن من قضاء بعض المصالح بسرعة شديدة وينتهي منها قبل المدة المحددة لذلك، ولكن لأن بعض المواطنين لا يمتلكون سيارة خاصة فيلجأون إلى وسائل المواصلات التي تكون مزدحمة، وقد يسبب ذلك التأخر في تعطيل بعض المصالح الحكومية؛ لذا تم طرح إحدى السيارات الألمانية في الأسواق المحلية بسعر يناسب العديد من الناس وهي مقارنة بالسيارات الأخرى تعتبر رخيصة بشكل كبير حيث يمكن شرائها بكل سهولة والاستعانة بها في كافة الأمور، وسنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

مواصفات سيارة أوبل فيكترا

تتميز هذه السيارة أنها من ضمن السيارات الألمانية الفخمة التي صفاتها:

سيارة تعمل بطريقة مانويل واوتوماتيك في نفس الوقت.

يصل طول السيارة إلى أربع متر أربعمائة وثمانين، أما عرضها اثنين متر.

يمكن جلوس خمسة أفراد في السيارة.

يمكن شراء السيارة من السوق المحلي بسعر 130 ألف جنيه أول أقل ويعود ذلك إلى مدى ذكاء المشتري وقدرته على الحصول عليها بأقل من هذا السعر حيث يمكن التفاوض في هذا السعر والوصول إلى سعر مناسب.

سيارة أوبل فيكترا

إن وصول سيارة أوبل فيكترا في الأسواق من أكثر الأشياء التي نالت على إعجاب الكثير، وذلك لما تتمتع به من مميزات كثيرة ورائعة حيث يكفي أنها صناعة ألمانية وهذا يعني التقدم من حيث التركيب والإمكانيات والقدرة على القيادة في شتى الظروف والأماكن، فهي المنجزة التي يتم الاستعانة بها لإنهاء كافة حاجاتهم.