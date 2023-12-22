"وصفة سحرية بمليون جنيه" .. استخدمي كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشره وازاله البقع وترطيب الجلد وشوفي نتائج ولا في الخيال .. هيخليكي زي البدر المنور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتائج مذهلة سوف تحدث لك عند استخدام وصفة كريم البانثينول مع النشا حيث أن معظم النساء يعانون بشدة من مشاكل في البشرة والتي يصعب علاجها باستخدام منتجات البشرة ولذلك يتم التوجه الى استخدام الوصفات الطبيعيه المعروفه عنها انها تعطي مفعول جبار مثل وصفة كريم البانثينول مع النشا التي تعمل على تفتيح البشره وازاله البقع وترطيب الجلد.
فوائد وصفة البانثينول مع النشا ومكوناتها
تمتلك وصفه البانثينول مع النشا العديد من الفوائد المختلفة مثل انها تقوم بالقضاء على البقع وآثارها وايضا الندوب الموجودة في البشرة بالاضافة إلي أنها تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها الذي تأثر بأشعة الشمس ولكي يتم تحضير الوصفه يجب ان يتم احضار المكونات التالية:
- قومي بإحضار مقدار من كريم البانثينول وبعض النقاط من فيتامين سي.
- بالاضافه الى احضار كمية من النشا مع ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول مع النشا
- يجب عليك اولا ان تقومي باحضار اناء جاف وضعي فيه كل هذه المكونات و تقليبهم جيدا للحصول على خليط متجانس.
- ثم قومي بغسل وجهك بالغسول المخصص لك للتخلص من أي شوائب موجودة فيه.
- وضعي الوصفة على وجهك لمده تصل الى نصف ساعة لكي يمتص الوجه كل الفوائد الموجودة في الوصفة وبعد انتهاء المدة قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- وللحصول على نتائج افضل يجب ان تقومي بالمداومة على استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.