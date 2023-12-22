"وصفة سحرية بمليون جنيه" .. استخدمي كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشره وازاله البقع وترطيب الجلد وشوفي نتائج ولا في الخيال .. هيخليكي زي البدر المنور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتائج مذهلة سوف تحدث لك عند استخدام وصفة كريم البانثينول مع النشا حيث أن معظم النساء يعانون بشدة من مشاكل في البشرة والتي يصعب علاجها باستخدام منتجات البشرة ولذلك يتم التوجه الى استخدام الوصفات الطبيعيه المعروفه عنها انها تعطي مفعول جبار مثل وصفة كريم البانثينول مع النشا التي تعمل على تفتيح البشره وازاله البقع وترطيب الجلد.

فوائد وصفة البانثينول مع النشا ومكوناتها