"هتشغله حتى لو النور قاطع عندك" .. تعرف على 4 طرق لتشغيل الإنترنت بدون كهرباء خلال دقائق .. النت هيبقى معاك زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حتى لو النور قاطع هتعرف تشغل النت حيث انه هو بعد اختراع الإنترنت وشبكة الواي فاي أصبح في كل منزل جهاز راوتر خاص به للقيام بالأعمال التي تعتمد عليها ولكننا في هذه الأيام نواجه مشكلة انقطاع الكهرباء بكثرة وهو الأمر الذي يؤثر على أعمالنا ولكننا في هذا المقال سوف نخبركم عن طرق تستطيعون من خلالها تشغيل الانترنت بدون التوصيل بالكهرباء.

استخدام مقبس الباور جاك لتشغيل الانترنت

تستطيع بكل سهولة تشغيل الانترنت بدون كهرباء عن طريق استخدام مكبس الباور جاك او حتى القيام بشراء مقياس متعدد لضبط وحده step up dc التي تحتوي على مخرج قيمته 12 فولت وعند توصيله بالراوتر يجب ان تقوم بالانتظار لمدة دقيقتين حتى تستطيع تشغيله وذلك إذا كان المتوفر لديك هو جهاز باور بنك يحتوي على جهد قيمته 5 فولت وجهاز راوتر الخاص بك يستهلك 12 فولت حتى يتصل بالانترنت واذا لم يكن هذا الجهاز غير متوفر لديك فيمكنك أن تطلب المساعدة من اي كهربائي.

استخدام شاحن قديم في تشغيل الراوتر بدون كهرباء

تعتبر طريقة استخدام شاحن قديم تشغيل الراوتر بدون كهرباء هي من اكثر طرق شيوعا وذلك من خلال أن يتم قطع الجزء المدبب الموجود به الذي يطلق عليه اسم الدبوس حتى يتم توصيله في السلك الأحمر الذي يطلق عليه ve وأيضا يجب أن يتم توصيل السلك الأسود الموجود في نهاية الكابل باستخدام مؤشر led.