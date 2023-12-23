ضاع عمرنا واحنا ما نعرفش .. 5 مميزات مذهلة لم تكن تدري عنها شيئا حول " قصافة الأظافر " .. مش للقص وبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ضمن الأمور التي يوليها الإنسان رعاية خاصة هي العناية بالنظافة الشخصية وهو الأمر الضروري والذي ينعكس أثره على الصحة العامة للفرد فالجسم النظيف يكون صاحيه في حالة صحية جيدة لاسيما في حالة الأطفال لذا يستعمل البعض قصافة الأظافر من أجل تقليم والتخلص من الأظافر الطويلة والتي من الممكن أن تحوي الأتربة وغيرها من أصناف البكتيريا والأصابع تستعمل في تناول الطعام لذا يجب أن تكون نظيفة لكن ما سنتحدث عنه من خلال المقال هذا هي الاستعمالات الجانبية التي من الممكن أن يتم الاستفادة من القصافة بها وهو ما سنوضحه من خلال ما هو قادم من سطور قليلة قادمة من مقالنا

– استخدامات قصافة الأظافر جدير بالذكر أن تلك القصافة من الممكن أن يتم استعمالها في عملية فتح العلب والكراتين مثل فتاحة العلب

يذهب البعض إلى استخدام القصافة كنوع من الحوامل حيث أنها تستخدم كحامل للبخور في كثير من الأحيان مع الأخذ في الاعتبار وضع طبق من اسفلها كي لا يتناثر الرماد

في ذات السياق تستخدم بعض النساء لدى الجلوس في المطبخ القصافة كحامل للهاتف المحمول من خلال وضعه بزاوية معينة لمشاهدة بعض المسلسلات أثناء الطهي

تستعمل من أجل تجميع خيوط الكروشيه خلال عملية الخياطة أو حياكة بعض الملابس من خلال تمرير الخيط من فتحة ضيقة لا تسمح له بذلك

تستخدم في عملية فك وربك الأسلاك الكهربية