فكرة متقوليش لعدوك عليها .. اعصري الليمون علي النار وشوفي النتيجة اختراع لكل ست بيت هتوفر عليكي فلوس كتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل يوم تقوم سيدة المنزل باستخدام البوتاجاز نجد أن الأوساخ والدهون تتراكم على العيون خاصة ولو كانت سيدة المنزل لا تقوم بفك العيون من مكانها وتنظيفها بشكل متكرر، وهذا يؤثر على عيون البوتاجاز بشكل سلبي ويؤدي الى ضعفها مما يعمل على وجود مشكلة في البوتجاز أثناء تسوية الطعام، وبناء عليه تبحث بعض ربات البيوت عن الطرق السهلة والسريعة التي يمكن من خلالها ان يتم تنظيف عيون البوتاجاز في دقائق معدودة وتعتبر وصفة الليمون على النار هي من أهم الوصفات المجربة لتنظيف عيون البوتاجاز وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم التفاصيل.

اعصري الليمون على النار لتنظيف عيون البوتاجاز تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح المكونات من خلال ما يلي: بخاخ رشاش

كمية من قشر ليمون.

معلقة بيكنج بودر

سائل تنظيف الأطباق

كمية عصير ليمون. طريقة تحضير الوصفة الخطوة الأولى نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل المكونات السابق ذكرها من البيكنج بودر بالإضافة إلى صابون المواعين وقشر الليمون المبشور وعصير الليمون، ونقوم بخلط كل تلك المكونات معا حتى يتكون لدينا مزيج متجانس.

الخطوة الثانية نقوم بوضع هذا الخليط في البخاخ الذي سبق وقمنا إحضاره وبعد غلق البخاخ نقوم برش هذا الخليط على عيون البوتاجاز وهي مشتعله وسوف نلاحظ بأن هناك فوران يحدث على العيون بعدها نقوم بإطفاء النار.

الخطوة الثالثة باستخدام سلك المواعين نقوم بوضعه في محلول التنظيف الخاص بالأطباق ونقوم بدعك عيون البوتاجاز والأماكن الموجودة من حوله وسوف نلاحظ بأن عيون البوتاجاز قد أصبحت نظيفة ولامعة بدون الحاجه إلى أن نقوم بتحريكها من مكان.