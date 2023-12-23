"كارثة بكل المقاييس" .. لو عملتها رصيدك في البنك هيتصفر .." أخطاء ٥ شائعة عند استخدام كارت الفيزا" .. تجنبها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الزمن الحالي، يرتكب الكثيرون خطأً أثناء القيام بالعمليات المالية باستخدام بطاقات الفيزا، سواء كان ذلك لاستلام الرواتب أو المعاشات، بلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة حوالي 56 مليون بطاقة في البنوك. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الأخطاء إلى تلف البطاقة وتقويض القدرة على سحب الأموال أو استعادتها من الماكينة.

أخطاء يجب تجنبها عند سحب الأموال من الصراف الآلي

لنلقِ نظرة على تلك الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها

يُفضل عدم إدخال الرقم السري بشكل غير صحيح أكثر من مرة لتجنب أي استخدام غير مصرح به.

يُنصح بتجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف خلال العملية.

يجب أن تكون حذرًا من التأخير في سحب البطاقة بعد انتهاء العملية نتيجة لأي خلل في النظام.

كيفية استرجاع بطاقة الفيزا في حالة السحب بسبب عطل أو خطأ في النظام:

في حالة سحب البطاقة بسبب خطأ، انتظر قليلاً قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

قد يتم إعادة إصدار البطاقة تلقائيًا بعد حل المشكلة.

في حالة عدم إعادة إصدار البطاقة تلقائيًا، زر الفرع البنكي المعني للاستفسار والمساعدة في استرجاع وإعادة إصدار البطاقة.

إذا لم تتاح الزيارة للفرع، اتصل بخدمة العملاء للبنك للحصول على المساعدة وتوجيهك للإجراءات الصحيحة لاسترداد البطاقة.