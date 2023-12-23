هتبقي زي البدر في تمامه .. ماسك القهوة والسكر لتقشير البشرة وتفتيحها والقضاء على التصبغات" أول يوم بياض الثلج"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البشرة تتأثر كثيرا بالعوامل المختلفة الموجودة من حولها سواء الأتربة أو أشعة الشمس إلى غير ذلك ونجد أنه يتكون عليها البقع وطبقات من الجلد الميت وكل ذلك يجعل مظهرها غير جيد، ونجد أن سيدة المنزل تبحث عن الوصفات السهلة التي يمكن من خلالها أن تقوم بتقشير البشره في المنزل ويمكن ان يتم عمل مقشر قوي وله نتائج هائله من استخدام السكر والقهوة، وتلك المقشر غير مكلف على الإطلاق ومن مكونات موجودة في أي بيت من شأنها أن تعمل على إزالة الجلد الميت، وتجديد خلايا البشرة، نظرا لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة اللازمة لصحة البشرة في هذا الموضوع نذكر لكم طريقة عمل الوصفة تابعوا معنا.

مكونات وصفة القهوة والسكر عزيزتي حواء مقشر القهوه والسكر من مكونات بسيطة وغير مكلفة موجوده في بيتك ويمكن تحضيرها في أي وقت وهي على النحو التالي: معلقة ص من الفازلين.

معلقة ص من ماء الورد

ملعقة ك من السكر.

ملعقة ك من القهوة

معلقة من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة نقوم بإحضار إناء ونضع فيه القهوة والسكر وبعدها نقوم بتقليب هذه المكونات معا والخطوة التالية نضع باقى المكونات من ماء الورد والفازلين بالإضافة إلى زيت الزيتون ونعيد التقليب مرة أخرى.

في الخطوة الثانية نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة بعد أن يتم غسلها وتنظيفها جيدا مع مراعاة أن نقوم تدليكه لمدة خمس دقائق .

الخطوة الثالثة يترك المقشر على البشرة حتى يجف تماما ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر مع الفرك برفق أثناء الغسيل، وسوف نلاحظ أن كل خلايا الجلد الميت قد تم إزالتها وتخلصنا معها من التصبغات الموجودة على البشرة.