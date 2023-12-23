عشان رمضان قرب .. أفضل طريقة لتخزين الفراولة لمدة عام كامل بدون يتغير طعمها "هتفضل فريش كأنك لسه جيباها"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الفراولة من أهم أنواع الفواكه التي لها شعبية كبيرة في مصر وهناك العديد من الأشخاص يحب تناولها في صورتها العادية أو تناولها كعصير ومعروف ان الفراولة غنية بالفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها الحديد الذي يعمل على زيادة كرات الدم الحمراء، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك نجد أن سيدة المنزل تبحث عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم تفريز الفراولة وتخزينها لأطول فترة ممكنة دون أن يتغير شكلها أو طعمها، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقه تخزين الفراولة لمدة عام كامل.

طريقة تخزين الفراولة في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على مجموعه من الخطوات بعدها يمكن تخزين الفراولة لمدة عام كامل دون أن يتغير طعمها وفوائدها الغذائية ونحتاج إلى تلك المكونات: كمية الفراولة الطازجة

ماء.

خل.

أكياس تخزين بلاستيكية.

فوطة لتجفيف الفراولة طريقة تخزين الفراولة في البداية نحضر وعاء كبير ونضع فيه كل كمية الفراوله المراد تخزينها ويتم غسلها بالماء مع الخل لإزالة أي أتربة وأوساخ قد تكون عالقة فيها حتى تصبح نظيفة تماما.

بعد ذلك باستخدام الفوطة نقوم بتجفيف كل ثمار الفراولة، باستخدام السكين نقوم بقطع الجزء الأخضر الذي يكون فيها من الأسفل.

الخطوة الأخيرة نقوم بوضع كميه مناسبه من الفراولة في كل كيس من الأكياس التخزين وبعد ذلك نقوم بتفريغ الكيس من الهواء ويغلق جيدا ويتم وضعه في الفريزر وتلك الطريقة تساعد على تخزين الفراولة لمدة عام أو أكثر.